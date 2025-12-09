Ford ve Renault’dan stratejik ortaklık: Avrupa için düşük maliyetli elektrikli araç atağı

Ford, Çinli üreticilerin baskısına karşı Avrupa için düşük maliyetli elektrikli araç stratejisini Renault ile güçlendirdi.

Anlaşmaya göre Ford markası için iki yeni elektrikli model üretilecek.

Modeller, Renault’nun elektrikli araç alanındaki uzmanlığını temsil eden Ampere platformu üzerinde geliştirilecek ve üretim Renault Group’un Kuzey Fransa’daki ElectriCity tesislerinde gerçekleştirilecek. Bu adım, hem üretim verimliliğini artıracak hem de Ford’un Avrupa’daki elektrikli araç varlığını güçlendirecek.

Ford’un tasarımını üstlendiği ve Renault ile ortak geliştirme sürecine aldığı iki yeni model, markanın özgün sürüş dinamikleri ve kullanıcı deneyimiyle Ford DNA’sını koruyacak. İlk modelin 2028’in başlarında Avrupa showroomlarında satışa sunulması planlanıyor.

Elektrikli araçların ötesinde, iki şirket hafif ticari araç segmenti için de bir Niyet Mektubu (LOI) imzaladı. Buna göre taraflar, belirli Renault ve Ford markalı hafif ticari araçların ortak geliştirilmesi ve üretilmesi için iş birliği olanaklarını değerlendirecek. Böylece iki üretici hem binek hem de ticari araçlarda Avrupa’nın gelecekteki mobilite ihtiyaçlarına yönelik daha geniş kapsamlı bir ortaklık oluşturmayı hedefliyor.

"Ford karakterini taşıyan modeller geliştireceğiz"

Renault Group CEO’su François Provost, ortaklığın Avrupa’daki rekabet gücünü artıracağına dikkat çekerek “Ford gibi ikonik bir üreticiyle iş birliği yapmak gurur verici. Bu adım, hızla dönüşen Avrupa otomotiv pazarında bizi daha çevik ve inovatif bir yapıya taşıyacak” dedi.

Ford Motor Company CEO’su Jim Farley ise ortaklığın Ford’un Avrupa için verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Renault’nun endüstriyel ölçeğini ve elektrikli araç yetkinliklerini Ford’un ikonik tasarım ruhuyla birleştirerek, yüksek performanslı ve Ford karakterini taşıyan modeller geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.