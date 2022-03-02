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Ford, yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi ve yüzde 10'luk düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı elde etmeyi planladığı aktarıldı.

Ford'un elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonların "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğü belirtilen açıklamada, elektrikli araçlara yönelik operasyonların “Ford Model e" ve geleneksel içten yanmalı araçlara yönelik operasyonların “Ford Blue” tarafından yürütüleceği bildirildi.

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