Ford'dan elektrikli otomobilde dev zarar öngörüsü

Otomobil üreticisi 2025 için genel karlılık tahmininde bulundu, ancak bu bile 2024'ün altında kaldı.

Dördüncü çeyrekte, emeklilikle ilgili maliyetlerin sonuçları etkilemesi nedeniyle bir önceki çeyrekteki 500 milyon dolarlık zarardan 1,8 milyar dolarlık net kar bildirdi.

Şirketin dördüncü çeyrek geliri 48,2 milyar dolar ile 43 milyar dolar olan analist beklentilerini aştı. Hisse başına 39 sentlik düzeltilmiş kazanç da hisse başına 33 sentlik analist tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.