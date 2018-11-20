Fransa Renault krizine müdahale etti

20 Kasım 2018

Renault'un ortağı Nissan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, şirket parasını kişisel amaçlı kullandığını ve gelirini eksik beyan ettiğini belirttikten sonra dün Japonya'da tutuklandı.

Fransa Maliye Bakanı Le Maire, söz konusu gelişmenin ardından Ghosn'un Renault'daki görevinde kalmaması gerektiğini belirterek, Renault'u zararı sınırlamak için kendi içinde geçici bir yönetim ekibi kurma konusunda hızlıca harekete geçmeye çağırdı.

"Carlos Ghosn artık Renault'u yönetebilecek bir pozisyonda bulunmuyor." diyen Bakan Maire, "Yine de, Ghosn'un basit bir nedenden dolayı yönetim kurulundan resmi olarak ayrılmasını talep etmedik, elimizde hiçbir kanıtı yok ve gerekli yasal prosedürleri izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Renault yönetim kurulu, maliye bakanının çağrısı üzerinde gün içinde toplanarak geçici yönetim yapısı kurmayı görüşecek.

Diğer taraftan Nissan perşembe günü Ghosn'u Yönetim Kurulu başkanlığı görevinden almayı planlıyor. Le Maire, konuyla ilgili Japon mevkidaşıyla görüşeceğini ve Fransa'nın önceliğinin Renault şirketinin istikrarını sağlamak olduğunu söyledi.

Fransız devleti Renault'un yüzde 15'ine sahip ve bunun karşılığında da Nissan'da yüzde 43.4 hisseye sahip.

Renault hisseleri dün yüzde 8.4 geriledikten sonra bugün TSİ 13:44 itibariyle yüzde 2.42 ekside bulunuyor.