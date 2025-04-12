Fransızlar 'en gözde otomotiv üreticisini' seçti!

Peugeot, OpinionWay tarafından yapılan, 'Fransızların En Gözde Markası' oylamasında, 'Otomotiv Üreticileri' kategorisinde zirvede yer aldı..

Fransız tüketicilerin değerlendirmelerine dayanan, pazardaki mevcut tüm markaları kapsayan bağımsız anket sonucunda Peugeot, katılımcılardan en yüksek beğeni oranını alarak söz konusu kategoride ilk sırada yer aldı.

"2025 performansın ön plana çıkacağı bir yıl olacak"

Ülke genelinde 18 yaş ve üzeri bin 32 kişiyle yapılan araştırma sonucunda markanın kazandığı en 'Gözde Marka' ünvanını değerlendiren Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Alain Favey, fransız halkının en sevdiği otomobil markası seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2025 performansın ön plana çıkacağı bir yıl olacak. Ürün yelpazemizin tamamı, Peugeot E-3008 ve E-5008'in başarısı ve Fransız halkının güveniyle, başarılı olmak için gereken tüm koşullara sahip olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.