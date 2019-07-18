Galati Belediyesi, 20 adet Jest+ minibüs siparişi verdi

18 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da üretim yapan ve en fazla hafif ticari araç ihracatı gerçekleştiren Türk markalarından biri olan Karsan, farklı ihtiyaçlara göre tasarlayıp ürettiği dizel ve elektrikli toplu taşıma çözümleri ile Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Özellikle son 1 yıl içinde, Romanya’da kazandığı yüksek adetli ihaleler ve yenilikçi ürün gamında yer alan araçların teslimatıyla marka ve hizmet algısını ülkede pekiştiren Karsan, Romanya’nın doğusunda yer alan Galati şehrinden de 20 adet Jest+ siparişi aldı. Karsan’ın Galati Belediyesi’ne yapılacak siparişlerinden bir adet Jest+, Ekim ayı içerisinde 2 haftalık test süreci için teslim edilecek olup, kalan 19 adetin teslimatı ise 2020 yılının Ocak ayı ortasına kadar tamamlanacak.