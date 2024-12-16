Gelecek yıl otomobili daha çok fişe takacağız

Dünyada olduğu gibi Türki­ye’de de otomotiv sektörün­de köklü değişiklikler ol­du. Özellikle pandemi dönemi gele­cek yıllarda gerçekleşmesi beklenen birçok olayı biraz daha erkene aldı. Bunların başında ise elektrikli oto­mobiller geldi. Türkiye pazarına bir­çok markanın giriş yapmasıyla bir­likte elektrikli otomobillere talep hem yokluktan hem de meraktan art­tı.

Pandemi döneminde sadece iste­nilen bir otomobilden ziyade ‘4 teker olsun yeter’ olgusu elektrikli araç­ların da voltajını arttırdı. Pazara ye­ni giren markalar modeller derken 2024 yılının ilk 11 ayında yüzde 100 elektrikli 83 bin 298 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Ucuz modeller pazarı büyütecek

Pandemiden önce 2019’da sadece 22 adet elektrikli otomobil yola çık­mıştı. Gelinen 6 yıllık süreçte elekt­rikli otomobillerde büyüme yüzde 37 bin seviyesinde. Neredeyse 3 yıllık pandemi döneminde rağmen satış­ların hızı düşmedi. 2020 yılında 844 adet, 2021’de 2 bin 846 adet, 2022’de 7 bin 733 adet yüzde 100 elektrikli otomobil satıldı. 2023 yılında Türki­ye’nin ilk yerli markası olan Togg yola çıktı. Böylece elektrikli araçlara olan talepte ani bir patlama yaşandı.

O se­ne toplamda 72 bin 179 adet elektrik­li araç teslimatı yapıldı. Tesla’nın da pazara girmesiyle bir­likte, voltaj bir hay­li yükseldi. Daha yıl bitmeden 2024’te 83 bin 298 adet satışı kayıt­lara geçti. Gelecek yıl da paza­ra birçok elektrik­li araç da­hil olacak. Böylece re­kabet hız­la artacak. Avrupa’da ve Türki­ye’de artan Çin baskıyla birlikte marka­lar ucuz elektrikli modellerle paza­rı büyütecek. Bu modellerin bazı­ları ise şöyle:

TOGG T10F

Türkiye’nin ilk yerli markası olan TOGG, T10X ile çıktığı yolculuğa yeni bir sedan modelle devam edecek. Hem 4 çeker hem de 2 çeker seçenekleri olacak. T10X modelinde olduğu gibi. 4 tekerden çeker versiyon 435 beygir gücünde 700 NM de torku var. 0-100 km/s hızlanması da 4.6 saniye.

Opel Frontera

Aman üretici Opel’in yeni SUV modeli Frontera da gelecek yıl yola çıkacak modellerden. Araç 2 farklı motor tipiyle 2025 ilk çeyrek sonunda pazara dahil olacak. Elektrikli versiyonda ufak bir batarya paketi var 44 kws büyüklüğünde. 113 beygir gücünde motor 125 NM ile ortalama menzili 305 kilometre olarak hesaplanmış.

Skoda Elroq

Çek üretici Skoda’nın yepyeni elektrikli modeli olan Elroq B SUV segmentinde boy gösterecek. 204 beygir gücünde olan Elroq 60 versiyonunda menzil 450 km. 85 modeli ise 238 beygir gücünde ve 580 km menzile sahip. 2025 yılında satışa sunulacak Elroq 85x de önde ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde dört çeker.

Ford Capri

Ford’un Capri ilk etapta model sadece arkadan itişli olarak gelecek. Standart versiyon 77 kwh batarya paketine sahip olacak. 286 beygir güç ve 545 NM tork üretecek. Aracın maksimum hızı da 180 km/s. 340 beygirlik versiyon da 5,3 saniyede 100 kilometre hıza çıkacak. Aracın menzili de 627 kilometre olarak hesaplanmış.

Hyundai Ioniq 9

Hyundai lüks elektrikli sınıfa göz kırpan modeli Ioniq 9’u tanıttı. Araçta 6 ve 7 kişilik oturma düzeni olacak. 110 kws batarya kapasitesine sahip olan aracın menzili 620 kilometre olarak. 24 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj oluyor.

Renault 5

Renault 5’i pazara sunmaya hazırlanan marka, rekabetçi bir fiyatla dikkat çekmeye çalışacak. Otomobilde batarya paketine göre, 300 ve 400 kilometre olmak üzere iki farklı menzil sunuluyor. Aynı zamanda 120 ve 150 beygirlik güç paketlerine sahip olan model, Araç,ilk çeyrekte geliyor.

Citroen e-C3

e-C3 modelini 2025’te Türkiye’de yola çıkartacak. 320 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve araç 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj oluyor. 100 kW DC hızlı şarj özelliğine sahip modelin benzinli ve mild hibrit seçeneklerine de yer verilecek.

Fiat Grande Panda

Stellantis grubunun smart car platformunda üretilen modellerden biri olan Fiat Grande Panda da gün sayıyor. Araç 44 kwh kapasiteli bir batarya ile yola çıkıyor. 113 beygir gücündeki modelin toplam menzili de 320 kilometre.

BYD Sealion 7

Çinli BYD’de Türkiye pazarını model bombardımanına sokan markalardan. Sealion 7 yüzde 100 elektrikli. Dört tekerlekten çekişli versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayan Sealion 7'da, 230 kW’a kadar hızlı şarj desteği var.