Gemlik'te ilk kazma mayısta

28 Ocak 2020

Aysel YÜCEL

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, dün Gebze Bilişim Vadisi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’nin Otomobili’ne yönelik son gelişmeleri açıkladı. Karakaş, akıllı fabrikanın mayıs ayında temelinin atılacağını belirterek, “Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar TL’lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz” dedi. Karakaş, ayrıca fabrikadaki eski bir havalimanı bölgesinin test pisti olarak kullanılacağını açıkladı.

2030’a kadar aynı platformda 5 farklı model üretileceğini hatırlatan Karakaş, modellerin üretim sırasının C SUV, C Sedan, C HB, ardından B SUV ve C MPV olduğunu söyledi. Toplantıda ilk kez ticari araç konusuna da değinen Karakaş, C MPV’in aynı zamanda ticari de olabilecek bir araç olduğunu belirterek, ticari araç üretimini 2028’den itibaren gündemlerine alacaklarını söyledi. Karakaş, Türkiye’nin ticari araçta önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, daha rekabetçi olabilmek adına bu modelin üretimi

ni ileri tarihe aldıklarını söyledi. Marka ismi konusunda nihai karar sonbaharda açıklanacak, global ölçekte kabul edilebilir bir isim seçilecek.

"Rakibimiz devler değil, start-up’lar"

Otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını hatırlatan Karakaş, “Doğru zamanda yola çıktık. Gelecek büyük olanlarda değil. Daha çevik yaratıcı, iş birliğine açık ve kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bizim rakibimiz dev otomotiv firmaları değil, start-up’lar. Bizim otomobilimiz kullanıcı odaklı, akıllı, embatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olacak” diye konuştu.

Önlerinde kısa bir süre olmasına rağmen mutlaka başarılı olacaklarının altını çizen Karakaş, Hata yapma lüksümüz yok. Mutlaka başaracağız. Bunun için EDAC, Bosch ve Pininfarina gibi dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Bir yandan da bu ürünleri ülkemizde nasıl yerli hale getirebiliriz diye bakıyoruz” dedi. İlk etapta yüzde 51 yerli olacak Türkiye’nin Otomobili’nde, bu oranın üretimden sonraki iki yıl içerisinde yüzde 68’e çıkarılması hedefleniyor. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerinin tamamlanacağını ifade eden Karakaş, “Görüşmeleri sürdürdüğümüz ancak pazarlık gücümüzü azaltmasın diye henüz isimlerini açıklayamadığımız markalar da var” dedi. Satış ve dağıtım konusunu da bu yılın ortasında karar verileceği açıklandı. Karakaş, yurt dışından da bayilik teklifleri geldiğini söyledi. Şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin’i yakından incelediklerini anlatan Gürcan Karakaş, “Şarj altyapısı 2022’de hazır olacak” dedi.

İhracat 2024’te başlayacak

Karakaş, 2024 yılında ihracata başlayacaklarını belirterek, öncelikli pazarlarının Avrupa ve altyapısı hazır olduğu sürece bazı Türki cumhuriyetler olacağını söyledi. Karakaş, 2022’de Türkiye’de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacaklarını vurgulayarak, “Kazandığımız parayı yeni yatırımlara yeni ürünlere harcayacağız” dedi.

Batarya konusunda dünyada 7 büyük üretici olduğunu, TOGG’un bunlardan 6’sı ile görüştüğünü ve gizlilik anlaşması imzaladığını belirten Karakaş, “Kesin olan şu ki, 2022 yılında üretim başladığında batarya konusunda en son teknoloji ne ise biz onu kullanmak istiyoruz. Orta ve uzun vadede ise bu teknolojiyi nasıl Türkiye’ye getiririz diye uğraşıyoruz” dedi.

Ön sipariş henüz mümkün değil

Gürcan Karakaş, yoğun talebe rağmen Türkiye’nin Otomobili için henüz ön siparişin mümkün olmadığını açıklayarak, “Henüz üretime 2.5 sene var ve prototip aşamasındayız. Hatta mühendislik testleri, güvenlik testleri henüz yapılmamış bir araç. Gerçek anlamda bir prototipin yapılması 2021’in ortasını bulur.

150 araç daha yapacağız. Üretimi neresi uygunsa orada yaptıracağız. Ön sipariş en erken kişiler alıp test edebildiğinde mümkün olabilir” dedi. Fiyat konusunda ise net bir rakam veremeyeceğini ancak rakiplerine göre rekabetçi bir fiyat olacağını söyledi.