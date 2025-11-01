General Motors binlerce işçiyi işten çıkarıyor

ABD’li otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle 1.750 çalışanı süresiz işten çıkaracağını açıkladı.

Ayrıca 1670 çalışan da geçici olarak üretim durdurma sürecinden etkilenecek.

GM, Michigan’daki Factory Zero adlı amiral gemisi elektrikli araç üretim tesisinde üretimi yeniden yapılandırıyor.

Şirket, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV ve Cadillac Escalade IQ modellerinin montajını yürüten tesisin 24 Kasım’a kadar üretime ara vereceğini, ardından iki vardiyalı sistemden tek vardiyaya geçileceğini bildirdi.

1,6 milyar dolarlık zarar beklentisi

GM’nin bu ay başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, elektrikli araç üretim kapasitesini azaltma planının 2025 üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolarlık zarara yol açacağı öngörüldü.

Şirket, buna rağmen ABD’deki üretim yatırımlarını sürdürmeye kararlı olduğunu ve esnek üretim stratejileriyle değişen koşullara uyum sağlayacağını açıkladı.

Batarya fabrikalarında üretim durdu

GM, aynı zamanda LG Energy Solution ile ortak girişimi olan Ultium Cells LLC kapsamında iki batarya fabrikasında üretim ayarlamasına gidiyor.

Warren (Ohio) ve Spring Hill (Tennessee) tesislerinde 2026 Ocak ayından itibaren geçici üretim duraklaması planlanıyor.

Bu süre zarfında fabrikalarda modernizasyon ve esneklik artırıcı yenileme çalışmaları yapılacak.

Ohio’daki tesiste duraklama süresince 850 çalışan geçici olarak işten çıkarılacak, üretim yeniden başladığında ise 550 kişinin süresiz olarak işine son verileceği belirtildi.

Tennessee’deki fabrikada ise 710 çalışan geçici olarak üretim durdurma döneminde işten çıkarılacak, üretim yeniden başladığında geri çağrılacak.