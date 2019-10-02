General Motors, Meksika'da 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardı

02 Ekim 2019

ABD'de UAW sendikasına üye GM işçileri daha yüksek ücret artışı, iş güvenliği ve kardan dapa yüksek pay talebi ile 16 Eylül'de greve gitmişlerdi.



Grev nedeniyle GM, Kanada'da bulunan tesislerinde de işten çıkarma yapmış, bazı tedarikçiler üretimlerini durdurmak zorunda kalmışlardı. UAW ise yaptığı açıklamada, GM'nin Meksika'daki işçileri ABD'deki grev nedeniyme çıkardığı iddialarını reddetti.



GM ile UAW arasında dün yapılan görüşmelerden de sonuç alınamadı. UAW, birçok önemli konuyu hala çözüm bulunamadığını belirtti.