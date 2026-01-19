General Motors'un 597 bin aracı mercek altında: Soruşturma başlatıldı

ABD'de otomotiv güvenliğinden sorumlu kurum olan ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), General Motors'a (GM) ait yaklaşık 597 bin 571 aracı kapsayan bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

NHTSA'dan yapılan açıklamada, incelemenin söz konusu araçlarda yaşandığı bildirilen motor arızaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın, mevcut durumun resmi bir geri çağırma gerektirip gerektirmediğini tespit etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Modeller kamuoyuyla paylaşılacak

Yetkililer, soruşturma kapsamında hangi model ve üretim yıllarındaki araçların yer aldığına ilişkin ayrıntıların ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. GM cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Soruşturma sürecinde, motor arızalarının sürüş güvenliği üzerindeki etkileri ile olası risklerin detaylı şekilde ele alınacağı kaydedildi.