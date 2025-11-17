Gino Bottaro: Hedef tutarsa kredi açılır, 2026 yeni ivme kazanır

Otomobil ve hafif tica­ri araç pazarı yüksek faiz, kur ve enflasyona rağmen 2025’te yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Toplam satışların 1.4 milyon adet sevi­yesine ulaşması beklenirken, gelecek yıl söz konusu hedef­lerin aşağı çekilmesi öngörü­lüyor. 2026’da asıl tempoyu faiz ve enflasyon hedefleri be­lirleyecek. Volkswagen (VW) T-Roc’un Portekiz Lizbon’da gerçekleşen uluslararası ba­sın lansmanında konuşan VW Binek Araç Marka Genel Mü­dürü Gino Bottaro, hedeflerin 2026’da biraz aşağı çekildiği­ni yineledi. Bottaro, “Herkesin kur artar kaygısı var, talep çok öne çekildi. Bu yüzden 2026’da normalleşme dönemi yaşaya­cağımızı düşünüyoruz. Ama bir yandan da arzulanan enf­lasyon hedefine ulaşılırsa kre­diler açılabilir. O zaman pazar tekrar pozitif ivmeye girebilir. Herkes pazarı 1.2-1.3 milyon seviyesinde düşünüyor. Ben de öyle tahmin ediyorum” di­ye konuştu.

VW Türkiye Avrupa’da ilk 5’te

Türkiye’de pazarın büyüme­siyle birlikte yeni bir hikaye ya­zıldığını ifade eden Gino Bot­taro, Volkswagen Türkiye’nin Avrupa’da 5’inci pazar oldu­ğunu söyledi. Bottaro, “Şu an itibarıyla kümülede ikinci sı­radayız. Umarım aynı perfor­mansı tutturur, yılı başarıyla kapatırız. Bu yıl 65 bin adetle­re ulaştık. Geçen sene 75 bindi satışlarımız. Kesin bu rakamın üzerine çıkacağız” dedi. Avru­pa’da ilk defa 5’inci oldukları­nı kaydeden Bottaro, büyük pa­zarları geçtiklerini belirterek, global sıralamanın da iyi oldu­ğuna değindi. “Önümüzde Çin, Brezilya, ABD ve Meksika gibi pazarlar var” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli araçta üretim alamıyoruz, ilk hedef AB”

VW’in elektrikli araçta Avru­pa’da yoğun bir satış kanalına sahip olduğunu söyleyen Bot­taro, Türkiye’de üretim ve stan­dart kaynaklı farklı bir yol iz­lemek zorunda olduklarını be­lirtti. Bottaro, “Almanlardan 10 bin istedik, alamadık çünkü Avrupa’yı hedefliyorlar. Elekt­rikli araç payının bu seviye­de kalmasının tek sebebi üre­tim alamamak. 95 gram emis­yon hedefleri, üretimin AB’ye yoğunlaşmasına neden oluyor. Sattığımız hiçbir segmentte böyle bir performans yok. İlla ki satarız ama üretim alamıyo­ruz. 2026 tamamen fabrikanın emisyonu düşürme hedef stra­tejisi ile alakalı. Premium taraf­ta bu kadar teşvik dünyada yok, dünyanın hiçbir ülkesi vermi­yor” açıklamasını yaptı.

“Polo’da fiyat üzerinde çalışıyoruz”

Yeni gümrük vergisi sonra­sında Polo’nun durumuna de­ğinen Bottaro, “Polo, ID.2 ve ID.Cross’a yer açmak için Avru­pa dışına gitti. Polo için görüşü­yoruz. 6 bin dolar seviyesinde bir ek vergi yükü var. 5 bin euro seviyesinde bir etki edecek. Aracın fiyatını haliyle Tiguan’a yaklaştıracak. Fabrika ve biz nereye kadar fiyat indirebiliriz ve o indirdiğimiz fiyatta bu sa­tılabilir olur mu onu çalışıyo­ruz. Polo markaya giriş ürünü ve kendi segmentindeki en iyi ürün açık ara. Bunun için tut­maya çalışıyoruz. Polo’nun bir tüketici kit­lesi var” dedi.

Tüm motor seçeneklerinde hibrit var

Araçta sürtünme katsayısı düşürüldü. Bu nedenle yeni güç aktarma sistemleriyle birlikte daha verimli bir otomobil haline geldi. Yeni T-Roc, Volkswagen’in tüm motor seçeneklerinde hibrit teknolojisine yer verdiği ilk model serisi olma özelliğini taşıyor. Lansmanla birlikte, 48 V hafif hibrit (eTSI) sistemine sahip 1.5 litrelik turbo motor 116 PS ve 150 PS güç seçenekleriyle sunulacak. Uzayan gövde ile bagaj hacmi 30 litre artarak 475 litreye ulaştı. İç mekân tasarımında yatay hatlar ve sade yüzeyler genişlik hissini pekiştiriyor.

Elektrikli Polo geliyor

Otomotiv pazarının yüzde 62’sinin SUV olduğunu hatırlatan Bottaro, VW satışlarının yüzde 85’inin SUV olduğunu söyledi. “Marka olarak Türkiye’nin yaşadığı SUV geçişini yıllar önce başlattık” diyen Bottaro, “Esasında birazcık da biz yön verdik bu işe. Polo müşterisine ve tutkununa bir şey sunmak lazım. Elektrikli Polo gelince bunu recover edecek. Bu da ID.Polo olacak. SUV’u da ID.Cross. Şu anda fiyatlama ve adet çalışıyoruz. 2027 başı gibi gelebilir. Ciddi bir elektrikli atağı olacak. Büyük elektrikli SUV gelebilir” dedi.

T-Roc'ta 2026’da hedef 10 bin adet

VW’in Tiguan’dan sonra en başarılı modellerinden biri olan T-Roc yenilendi. Artık Passat, Tiguan ve Tayron ile aynı platformu paylaşan modelin boyutları büyüdü, kalitesi arttı. Portekiz Lizbon’da test etme fırsatı bulduğum yeni T-Roc’un sürüş hissiyatı da Tiguan’a oldukça yaklaşmış. Model 2017’de ilk kez pazara çıktı ve 2 milyon adetten fazla satıldı. Şimdi ise ikinci nesliyle 2026 yılında Türkiye’de yola çıkacak. Yeni T-Roc hakkında konuşan Bottaro, modelin daha önce T-Cross ve Taigo ile aynı segmentte olduğuna değindi. “Platform değişti. Bence iyi bir leader var. Sürüş hissiyatı Tiguan’a çok benziyor. Gelecek sene üretim alabilirsek 10 bin adetlik satış hedefimiz var” diye konuştu.