GM, motor sorunu nedeniyle ABD'de yaklaşık 600 bin aracını geri çağırdı

General Motors (GM), motor aksamındaki olası üretim hataları nedeniyle ABD'de yaklaşık 600 bin SUV ve kamyon modeli aracı geri çağırdığını açıkladı.

GM, bağlantı çubuğu ve krank mili motor bileşenlerinde motor hasarına veya arızasına yol açabilecek üretim hataları olabileceği endişesi ile 2021 ila 2024 model yılı Cadillac Escalade ve Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban ve Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon ve Yukon XL araçlarını 6.2L V8 gaz motorlarıyla geri çağırıyor .

GM, Amerika Birleşik Devletleri'nde geri çağırma sorunuyla ilgili olabilecek 12 kaza ve 12 yaralanma tespit ettiğini söyledi. Bayiler motoru inceleyecek ve gerekirse motoru onaracak veya değiştirecek.