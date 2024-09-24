Google ve Volkswagen akıllı telefon yapay zeka asistanı için iş birliği yapıyor

Tüketiciler Volkswagen'in uygulama içi asistanına "Patlak bir lastiği nasıl değiştiririm?" gibi sorular sorabilir veya ilgili bilgileri almak için telefon kameralarını araç gösterge panellerine doğrultabilecekler.

Yapay zeka asistanı, Google'ın Gemini büyük dil modellerinden, insan dilini anlayabilen ve tahmine dayalı yanıtlar üretebilen programlardan ve bulut bilişim kapasitesinden yararlanıyor.

VW aracı, Volkswagen kullanıcı kılavuzları ve araç bakımıyla ilgili YouTube videoları gibi verilerin Gemini'ye eklenmesiyle tasarlandı. Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, ürünün metin, resim ve video gibi farklı veri türlerini işleyebilme yeteneği olan çok kiplilik konusundaki teknik engellerin üstesinden gelmeyi gerektirdiğini söyledi.

Kurian, "Sorun yüzeysel olarak basit görünüyor, ancak teknik olarak çok karmaşık. Çoğu insan yaptığımız şeyin, daha sonra bir kılavuza bakan bir konuşmadan metne çeviri sistemi olduğunu düşünüyor. Kesinlikle değil" diye konuştu.