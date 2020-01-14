Groupe PSA Türkiye 2019'da pazar payını 2,1 puan artırdı

14 Ocak 2020

Binek araç pazarında +1,6 puan artışla payını yüzde 12,6’ya çıkartan Grup, hafif ticari araç pazarında ise +4 puan artışla yüzde 11,3 pazar payı elde etti ve Türkiye’nin üçüncü büyük distribütörü olarak yılı tamamladı. Groupe PSA Türkiye 2019 yılında altı yeni modeli pazara sunarken; Türkiye çapında Peugeot, Citroën, DS ve Opel markaları için toplam 26 yeni showroom’u, sekiz Distrigo merkezini ve 28 Euro Repar Car Service noktasını hizmete açtı. 2019 itibariyle toplam 99 yatırımcıya ve 147 hizmet noktasına sahip olan Groupe PSA Türkiye’nin, markaların tek çatı altında birleşmesinden doğan sinerji ile birlikte 24 yatırımcısı çok markalı oldu. 2020’de 23 yatırımcının daha çok markalı yapıya geçmesi planlanıyor.

Peugeot Türkiye, 2019’un sonunda 28 bin 861 adetle pazar payını +1,2 puan artırarak yüzde 6’ya ulaştırdı. Bu sonuçlarla pazarda iki basamak yükselerek beşinci sıraya yerleşti. Peugeot SUV 3008 modeli ile C-SUV segmentinde liderliği yakalarken, 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan ve benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan Peugeot SUV ailesi de 2019 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu. Özellikle güçlenen perakende satış hacmi ile pazar payında +1,3 puan artış kaydeden Peugeot Türkiye, sektörde uzmanlaşmış Peugeot Professional ekibi ile de hafif ticari araç pazarında payını +2,4 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi. Peugeot Türkiye’nin bu başarısında son dönemde güçlendirilen bayi ağı, iyileştirilen satış ve müşteri deneyimi süreçlerinin yanısıra ürün gamında yenilenen Rifter, Boxer Minibüs ve 508 Sedan modelleri önemli rol oynadı.



Mart 2019 itibariyle Groupe PSA Türkiye çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Citroën Türkiye, Mart-Aralık 2019 döneminde toplam pazar yüzde 18 oranında daralırken, satışlarını yüzde 11 oranında artırdı. Yıl genelinde ise pazar payını +0,5 puan artırarak 2019’u yüzde 2,5 ile tamamladı ve sıralamada +2 puan yükseldi. Mayıs ayında yeni Berlingo’yu pazara sunan Citroën Türkiye, Eylül ayında tüketicilerle buluşturduğu yeni amiral gemisi C5 Aircross SUV modeli ile yılın son dört ayında C-SUV segmentinde yüzde 6,5 segment payı elde ederek segmentte altıncı sırada yerini aldı. 2019 sonu itibariyle dördü üç markalı, 13’ü iki markalı olmak üzere toplam 42 yetkili satıcı hizmet noktasına sahip olan Citroën Türkiye, özellikle 2019’un son çeyreğinde C5 Aircross SUV modelinin de katkısıyla pazar payını yüzde 3,3’e yükseltti. Yıl boyunca gerçekleştirdiği pazarlama iletişim çalışmaları, lansman aktiviteleri ve gerilla iletişim çalışmaları sayesinde marka imajını ve bilinirliğini artırmayı başardı.

DS Automobiles Türkiye ise yüzde 20,3 daralan otomobil pazarına rağmen satışlarını yüzde 14 oranında artırdı. 2018 yılında tanıtılan DS 7 CROSSBACK satışlarını da yüzde 78 oranında artırdı. Haziran ayında pazara sunduğu DS 3 CROSSBACK modeli ile başarılı bir lansman süreci geçiren DS Automobiles Türkiye, her iki modelinde de vergi avantajına sahip dizel ve benzinli seçenekleri ile Türkiye pazarına hitap ediyor. Markanın yeni döneminde her yıl yeni bir ürün tanıtımı planlayan Groupe PSA’nın premium markası DS Automobiles, 2020 yılının ikinci yarısında Türkiye pazarındaki ilk şarj edilebilen hibrit otomobili DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4’ü tüketicilerle buluşturacak.

Opel Türkiye de yılın son çeyreğinde pazar payını 2018’in son çeyreğine göre yüzde 65 oranında artırarak toplam pazarda yılı yüzde 3,8 pazar payı ile kapadı. Sıralamada da +3 sıra yükselişle ilk 10’a yerleşti. Binek otomobil pazarında da benzer bir başarı kaydeden Opel Türkiye, son çeyrekte elde ettiği yüzde 50’lik artış ile yılı yüzde 4,3 pazar payı ile tamamladı, sıralamada da +3 sıra yükselerek dokuzuncu oldu. Mart ayında yedi yıl aranın ardından kombivan segmentine giriş yaptığı Combo modeli ile elde ettiği dokuz aylık satış sonuçları, markayı ticari araç pazarında ilk 10’a yerleştirirken yüzde 1,5 ile son 10 yılın en yüksek ticari araç pazar payına ulaştı. Mart 2020’de merakla beklenen AutoBest ödüllü yeni Corsa’yı tüketicilerle buluşturacak olan Opel Türkiye, yılın birinci ve dördüncü çeyreğinde ise sırasıyla yeni Astra ve yeni Insignia modellerini pazara sunacak.



2019 yılı sonuçlarını değerlendiren Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille; elde edilen bu başarının arkasında zorluklara karşı mücadele etmeyi seven, her zaman daha iyi hizmet vermek üzere çalışan, aynı hedefe odaklanmış güçlü bir ekip olduğuna dikkat çekti. Cornuaille; “2019 bizim için bir dönüşüm yılıydı. 2020 ise ciddi büyüme kaydedeceğimiz bir yıl olacak. Müşteri memnuniyeti ve büyüme odaklı yaklaşımımıza devam edeceğiz.” dedi.