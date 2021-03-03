Güney Afrika, otomotivcilerin yeni ihracat rotası olacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), hedef ülkelerde ihracatı artırmak üzere düzenlediği Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programlarına, Afrika kıtasının en büyük otomotiv pazarına sahip olan Güney Afrika ile devam ediyor. OİB’in Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği ile 5 Mart’a kadar sürecek olan Güney Afrika Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında online ikili iş görüşmeleri düzenlenecek. Görüşmelere Türkiye’den 20, Güney Afrika’dan 40 olmak üzere toplam 60 firma katılıyor. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde, yönetim kurulu başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde başlayan etkinliğin açılışına TİM Başkanı İsmail Gülle, Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Pretorya Ticaret Müşaviri Işıl Demet Karakurt katıldı.

Açılışta konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, geçen yıl Meksika, Almanya ve Birleşik Krallık ile başlattıkları Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programlarına bu yıl da Vietnam, Tayland ve Güney Afrika ile devam ettiklerini söyledi. İhracattan yüzde 75 pay alan AB ülkelerinin endüstri için önemine dikkat çeken Baran Çelik, ancak kriz dönemlerinde alternatif pazarların öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirtti. Bu kapsamda Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Afrika kıtasının en büyük motorlu araç üreticisi olduğunun altını çizen Çelik, “600 bin adedin üzerinde üretim rakamı ile Güney Afrika Cumhuriyeti hem binek otomobiller hem de ticari araçlarda önemli bir üretici konumunda yer alıyor. Diğer taraftan, Güney Afrika’nın iç pazar büyüklüğü de 500 bin adedin üzerinde seyrediyor ve ülke yine Afrika kıtasının en büyük pazarı konumunda yer alıyor. Ülkenin 7 milyar doların üzerinde otomotiv ithalatı da bulunuyor. 2020 yılı öncesinde 100 milyon doların üzerinde seyreden otomotiv ihracatımız 2020 yılında pandemi etkisiyle 64 milyon dolara geriledi. Otomotiv ihracatımız tedarik endüstrisi ağırlıklı olmakla birlikte ülke binek otomobiller ve ticari araçlarda da Afrika kıtasındaki önemli pazarlarımız arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye, Afrika’nın en büyük 10’uncu tedarikçisi

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikası sayesinde birçok alanda kıta ile ilişkilerin arttığını aktardı. Türkiye’nin 2019 yılında 16 milyar 945 milyon dolar ihracat hacmiyle Afrika’nın toplam ithalatında yüzde 3’lük bir pay alarak kıtanın en büyük onuncu tedarikçisi olduğunu belirten Gülle, 1 Ocak 2021’de devreye giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın da Türk ihracatçılar açısından önemine işaret etti. İsmail Gülle, “Türkiye’nin Afrika ülkelerine ihraç edebileceği pazarı 50 milyar doları bulan bin 250 ürün tespit ettik. Türkiye 2020 yılında Sahra Altı Afrika Bölgesi’ne bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 6 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılında Güney Afrika’ya ihracatımız binde 7 artışla 573 milyon dolar olarak gerçekleşti. Afrika’ya ihracatımızda öne çıkan sektörlerimizi incelediğimizde çelik, kimyevi maddeleri hububat ve otomotiv endüstrisi gelmektedir. Afrika ülkelerine otomotiv sektöründeki ihracatımız 2020 yılında pandemi kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen 1 milyar 434 milyon dolara ulaştı. Bu ihracatın 64 milyon doları Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yapıldı. Tüm bu rakamlar otomotiv sektöründe Türkiye-Afrika ilişkilerinde ciddi bir potansiyeli ve gelişme ivmesi olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

“Güney Afrika’da 7 küresel otomotiv markası var”

T.C. Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ise otomotiv endüstrisinin oluşturduğu katma değer, istihdama olan katkısı ve üretim zincirindeki ekonomik aktiviteyi tetikleme gücü nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nin önem verdiği bir alan olduğunu söyledi. Sektörün ülkenin toplum gayri safi yurtiçi hasılası içindeki payının 2019 yılında yüzde 6,4, toplam imalat sanayi üretimi içindeki katkısının ise yüzde 27,6 olduğunu belirten Ülgen, “Ülke ihracatının yüzde 15,5’i de otomotiv sektörü tarafından yapılmakta. Şu anda ülkede 7 küresel otomotiv markasının faaliyeti var. 2035 yılına kadar sektörün yol haritasını çizen Otomotiv Sektörü Ana Planı 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu plana göre desteklerle ülke taşıt üretiminin 2035 yılı itibariyle küresel üretimin yüzde 1’i seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Programda ayrıca T.C. Pretorya Ticaret Müşaviri Işıl Demet Karakurt, NAACAM Yöneticisi Renai Moothilal ve Africa House Genel Müdürü Liz Whithouse da Güney Afrika otomotiv endüstrisine dair bilgiler verdi.