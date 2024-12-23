Güneydoğu’da 100 şirket ödüllendirildi: İhracatta cumhuriyet rekorları kırıyoruz

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen törenle, 2023 yılı içerisinde en fazla ihracat yapan 100 firmaya “İhracatın Yıldızı” ödülü verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törende yaptığı konuşmasına Gaziantep modeline vurgu yaparak başladı. Bakan Bolat, “Benim şöyle bir tezim var; Türkiye’nin 81 vilayetinde ortalamayı Gaziantep seviyesine çıkarsak bugün kişi başına 30 bin dolarlık bir Türkiye ekonomisinden söz edebiliriz. Kişi başına milli gelirimizi 22 yılda 3 bin 600 dolardan 13 bin 200 dolara ve bu yılsonunda da 15 bin dolar bandına çekmiş olacağız. Toplam milli gelirimizi 230 milyar dolardan geçen yılsonu 1 trilyon 130 milyar dolar, eylül ayı sonu itibariyle kesinleşmiş 1 trilyon 260 bin dolar ve Aralık sonu itibariyle 1 trilyon 300 milyar doları aşmış olacağız. İhracatta da bu yılda Cumhuriyet rekorunu kırıyoruz, kıracağız. Bu yılı da 260 milyar ve üzeri bir rakamla kapatacağız. Hizmet ihracatımızı da 115 milyar dolar bandına çıkaracağız” dedi.

Gümrük Laboratuvarı açıldı

Gaziantep, müteşebbis gücü ile proje üretme gücüyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Bakan Bolat, şöyle devam etti: “Gaziantep modeli ile çok önemli işler başarılıyor. İşte bunlardan birisi de bugün açılışını yaptığımız Gümrük Laboratuvarıdır. Finansmanı GAİB tarafından karşılanan bu laboratuvarın hizmete girmesi ile Gaziantepli ihracatçılar artık başka vilayetlere gitmeye gerek duymayacaklar. Üretici ve ihracatçı bir şehir olan Gaziantep artık başka şehirlere gitmeden kendi laboratuvarlarında 24 saatte işini tamamlayıp, ihracatını gerçekleştirecek.”

Vali Çeber: Her ihracatçımız parlayan bir yıldızdır

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de törende yaptığı konuşmada Gaziantep’in potansiyeline vurgu yaptı. Gaziantep’in gelecekte çok daha önemli bir ekonomik potansiyele sahip olacağını söyleyen Vali Çeber, “Bu bölge gelecekte yeni Marmara Bölgesi olacak. Gaziantep de bölgenin merkezi olacaktır. Tüm bileşenler, tüm potansiyeller bize bunu söyletiyor. Ben de buna canı gönülden inanıyorum. Bu anlamda en çok güvendiklerimden birisi de bugün bir bölümüne ödül vereceğimiz, ancak hepsi birer yıldız olan ve afet dönemlerinde daha çok parlayan Gaziantepli yıldızlardır. Tüm yıldızlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Şahin: Şikayet değil, çare bulma modeli

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep Modeli ile şehri her anlamda kalkındırmak için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Şahin, “Büyükşehir Belediyesi olarak merkeze sanayimizi aldık. Çünkü bizim Organize Sanayi Bölgemizde 300 bin kişi istihdam ediliyor. Bunun yanında sanayimizi akıllı sanayi yapmak için çalışıyoruz. Önce 130 kilometreden içme suyunu getirdik. Şimdi 90 kilometreden Fırat’ın suyunu getiriyoruz. Açacağımız tünelle Organize Sanayi Bölgesi’ne gidecek yolu kısaltacak projeyi başlattık. Kira büyük bir sorun. OSB’de çalışanların yine OSB’ye yakın bir yerde ev sahibi olması için projeler üretiyoruz. Hep birlikte bu kente hizmet etme için çalışıyoruz. Gaziantep modeli şikayet etme, çare bul, modelidir. Kira fiyatlarının düştüğü, günün sonunda herkesin huzurlu ve mutlu olduğu bir Gaziantep’i tesis etmek için buradayız” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe 6 Şubat depremlerine rağmen ihracatçıların adeta zifiri karanlıkta parlamaya devam ettiğini söyledi. Gültepe, şöyle devam etti: “Sizler her türlü zor koşullar rağmen büyük fedakarlıklarla, çabalarla küresel büyüklükteki başarılara imza attınız. Çalışmalarınızla kısa sürede ihracatta eski rakamlara ulaşarak bölge için umut oldunuz. Olağanüstü çalışmalarınızla bu şehri üretim üssü yapan sizlersiniz. Üretim ve ihracatınızla ülkemize değer katıyor, güçlü ve müreffeh yarınlarımızı inşa ediyorsunuz. GAİB de her anlamda başarılı çalışmaları ile öne çıkıyor.”

Kileci: Laboratuvar, ihracat işlemlerini hızlandıracak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, 2023 yılında GAİB’e bağlı Birliklerden 11,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, açılışı yapılan Gümrük Laboratuvarının da bölge ihracatında yeni bir dönemi başlatacağına dikkat çekti. Kileci, “Laboratuvar ihracatçımız için çok önemli. Artık ihracatçılarımızın işlemleri kısa sürede gerçekleşecek, ihracat hızlanacaktır. Raporlar için 5-10 gün beklenmeyecek. İnşallah en kısa sürede akreditasyonunu tamamlayıp, tam teşekküllü olarak iş dünyamıza hizmet edecektir” dedi.