Hafif ticari, otoyu solladı

08 Haziran 2020

Aysel YÜCEL

Koronavirüs sonrası e-ticarette yaşanan patlama hafif ticari araç pazarını da hareketlendirdi. Mayıs ayında otomobil pazarı yüzde 7.6 daralırken, hafif ticari araç satışları yüzde 21.6 arttı. Hafif ticari araç pazarı, sıfır araçlarda yaşanan stok sorunu nedeniyle ikinci el pazarında da büyük rağbet gördü. Talep artışı nedeniyle ikinci elde bazı modellerin fiyatı yüzde 40’a yakın yükseldi.

Ocak ve şubat aylarında yüzde 90’lara varan oranda artış yaşayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, salgın sonrası mart ayında büyümede hız kesmiş, nisan ayında büyük daralma yaşamıştı. Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14.6 azalarak 26 bin 457 adede geriledi. Nisanda otomobil satışları yüzde 10.6 düşüşle 21 bin 823 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 29.3 daralma ile 4 bin 432 adet olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 2.4 azalarak, 32 bin 235 adet oldu. Mayıs ayı araç satışlarında otomobilde daralma sürerken, hafif ticari ise artışa geçti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 7.6 azalarak 25 bin 73 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 21.6 artışla 7 bin 162 adet seviyesinde gerçekleşti. Böylece, hafif ticari büyüme hızı ile bu yıl ilk kez otomobili geçti.

Mayısta en çok hafif ticari satan marka olan Ford Otosan'ın Türkiye Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, pandemi döneminde lojistik hizmetleri ve sağlık gibi alanlardaki kamu kurumlarında faaliyetin devam etmesinin talebin sürekliliğine yardımcı olduğuna dikkat çekti. Yücetürk, "Ford olarak nisan ayında fabrikalarımızın kapalı olması nedeni ile gerek pandemi öncesi gerekse pandemi döneminde gelen siparişlerimizi, mayıs ayından itibaren fabrikalarımızın açılması ile birlikte teslim etmeye başladık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu dönemde de ticari araç müşterilerimizin en çok tercih ettiği marka Ford olmaya devam etti. Nisan ayında imalatımızın durması nedeni ile ticari araç pazarında yüzde 27 pay aldık ancak Mayıs ayında bunu telafi ettik ve payımız yüzde 42 ye yükseldi, ilk 5 ay toplamında da yüzde 36.7 pazar payı ile ticari araç pazarındaki liderliğimizi devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Mini Van araçlara talep arttı

Mayıs ayında en çok hafif ticari araç satan markalardan biri de Fiat oldu. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, mayıs ayında hafif ticari araç pazarında, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 21,6’lık artışta, Van sınıfında özelikle kargo taşımacılığındaki talep artışının etkisi olduğunu söyledi. Aytaç, “Salgın döneminde, evlere servis ihtiyacının artmasıyla şehir içi lojistik ve gıda sektörü başta olmak üzere Fiorino ve Doblo gibi mini Van sınıfı araçlara olan talep arttı. İlk 5 ayda yine hafif ticari araç pazarına baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14’lük bir artış görüyoruz ki, bu da 2020 yılında talebin geçen yıla göre daha fazla olduğunu gösteriyor. Pandemi öncesi dönemde ise yılın ilk çeyreğinde de geçen yıla göre hafif ticari araç pazarında yüzde 26, otomobil pazarında yüzde 45 artış görmüştük" dedi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın ilk beş ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüyerek, 146 bin 528 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 21.7 oranında artarak 146 bin 528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13.9 artarak 36 bin 567 adede ulaştı.

Sıfırdaki stok sorunu, ikinci el aracı da uçurdu



Otomotiv data ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, sıfır km hafif ticari araç satışlarında 2020 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen 36 bin 567 adetlik satışa karşılık, ikinci elde ise yaklaşık 200 bin araç satıldığını açıkladı. Yalçın, " İkinci el hafif ticari araç satışlarının yaklaşık yüzde 70’i pandemi sürecinde yani mart, nisan ve mayıs aylarında satıldı. Aynı dönemde satılan sıfır km hafif ticari satışları bu yıl toplamının yüzde 60’ını oluşturdu. Pandemi sürecinde hem hafif ticari araç satışlarının artmasının nedeni salgından dolayı yoğun olarak kullanılan e-ticarete bağlı kargo taşımacılığı ile evlere yapılan sipariş teslimatları oldu. Teslimatların kargo taşımacılığı yani çoğunun hafif ticari araçlar ile yapılması bir talep patlaması yarattı" diye konuştu.



Bazı modellerde fiyat %40'a yakın arttı



Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, üretimin durduğu pandemi döneminde stok sorunu yaşandığı için, tüketicinin ağırlıklı olarak tercihlerini ikinci elden yana kullandığına dikkat çekerek, “Bu talep artışı ikinci alde fiyatları da yükseltti. Aralık 2019’da 53 bin TL’ye satılan 2016 model yılı Ford Transit Courier, Mayıs 2020 ayında yüzde 39’luk bir artışla 73 bin 100 TL’lik bir ikinci el değerine ulaştı. Genel olarak baktığımızda da pandemi döneminde ikinci el hafif ticari araçların fiyat artışı, ocak ve şubat aylarına göre ortalama yüzde 20 arttı. Düşük faizli kredi kampanyası ile talep de katlanacak. Bu nedenle ikinci elde yaz boyunca fiyatlar yükselmeye devam edecek” dedi.