Hem sıfır hem de ikinci elde yeni favori ‘pilli’ araçlar
Sıfır araç pazarında elektrikli ve hibrit araçların payı gittikçe artarken, ikinci elde de tablo çok farklı olmadı. İçten yanmalı araçlarda pastadaki pay düşmeye devam etti. İkinci elde ise küçülme olmadı ama devir daha düşük kaldı. smartIQ raporu, ikinci elde sessiz dönüşümü ortaya koyarken, yeni favorinin pilli araçlar olduğu görüldü.
Ali YILDIRIM
Sıfır araç satışları mart ayında iyi bir performans sergiledi. Pazar ilk kez aylık bazda rekor kırdı. İlk çeyrekte de geçen yılın hafif altında bir seyir izledi. Fakat içten yanmalı modellerde çok da ralli gerçekleşmedi. Sıfırda benzin, dizel ve otogazlı araç satışları sert fren yaptı. Ama buna karşın hibrit ve elektrikli araç satışlarında vites yükseldi. İkinci elde de aynı tablo izlendi. smartIQ, 2025 yılı 1. Çeyrek İkinci El Otomotiv Pazarı Raporu’na göre, ikinci elde de sessiz dönüşüm başladı. Benzinli ve dizel araçlarda devir daha düşük kalırken, elektrikli ve hibrit araçların satışında ikinci elde büyüme daha hızlı oldu.
Plug-in hibrit araçların voltajı yükseldi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Mart 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar yüzde 6,5 daraldı. Buna karşın benzinli araç satışları bu küçülmeden daha fazla nasiplendi. İlk çeyrekte daralma geçen yıla göre, benzinli araçta yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti. Dizel araç satışlarında da küçülme yüzde 26,8 seviyesinde gerçekleşti. Otogazlı satışlarda deyim yerindeyse tüp neredeyse bitti. O yüzden küçülme yüzde 61,8 seviyesinde oldu. Fakat hibrit ve elektrikli araçlarda büyüme tam tersi bir seyir izledi. Hibrit araçların voltajı arttı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre, satışlar yüzde 92,8 seviyesinde yükseldi. Elektrikli satışlarda voltaj yüzde 78,8 seviyesinde oldu. Burada plug-in hibrit araçların satışı dikkati çekti. Yüzde 1892 seviyesinde artan satışlar yeni model bolluğuyla gerçekleşti.
Fişli kullanılmış araca talep arttı
smartIQ verileri de ikinci elde dikkat çeken değerler ortaya koydu. 0-15 yaş aralığı ve 350 bin kilometre altındaki araçları mercek altına alan şirket, burada da melez adını verdiğimiz hibrit ve elektrikli otomobillerdeki artışı ortaya koydu. 2025’in ilk çeyreğinde pazar yüzde 6,7 büyüdü. Elektrikli araç satışları yüzde 98 artarken, hibrit araçlar ikinci elde yüzde 69 yükseliş kaydetti. İkinci el araç pazarında ilk çeyrekte benzinli araç satışları geçen yıla göre, yüzde 9,2 büyüdü. Dizelde ise sıfıra nazaran büyüme yüzde 2,5 seviyesinde. Artık yeni favori pilli araçlar olmaya başladı.
İkinci el %6,7 büyüdü, en çok SUV tercih edildi
Yılın ilk çeyreğinde ikinci el araç pazarında büyüme hız kesmedi. Geçen yıl 1.1 milyon adedin hafif üzerinde olan ikinci el araç sektörü, yüzde 6,7 büyüme kaydederek 1 milyon 176 bin 132 adetleri gördü. Bu süreçte SUV araç satışları burada da dikkat çekti. smartIQ verilerine göre, SUV araç satışları yüzde 25,7’nin üzerinde arttı. Ticari araçta sıfıra nazaran burada artış görüldü. İkinci elde ticari araçta büyüme yüzde 8,3’ün üzerinde gerçekleşti. Hatchback sınıfı ikinci el tarafında da gaza basamadı. Sert fren yapan hatchback otomobiller geçen yılın ilk çeyreğine göre, tek daralma yaşayan segment olarak kayıtlara geçti.
Fiyatlar kur farkıyla yükseldi ama enflasyonun altında kaldı
İkinci el araç fiyatlarında da dalgalanmalı bir seyir izlenmeye devam etti. Geçen yıla göre, ilk çeyrekte ikinci el araç fiyatları yüzde 15,8 seviyesinde yükseldi. Türk Lirası bazında bakıldığında 922 bin 543 liralık etiket, 1 milyon 68 bin 688 liraya çıktı. Fakat buna karşın euro bazında fiyatlar sadece yüzde 2,1 seviyesinde oldu. Böylece ikinci elde yaşanan bu fiyat artışı kur farkından kaynaklandığı görüldü. Artan fiyatlara rağmen satış fiyatlarının sabit kaldığı görüldü. Bu da geçen hafta OSD Başkanı Cengiz Eroldu’nun da paylaştığı gibi kârlılığı azalttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyonunu baz alan rapora göre, fiyatlar enflasyonun altında kalırken, euro bazında paralel seyretti.
10 yaş üstü araçların payı yüzde 40’ı aştı
Karşılaştırmalar Türkiye’de araç parkının yaşlandığını da ortaya koydu. smartIQ verilerine göre ilk çeyrekte, 0-3 yaş aralığındaki araçların 1.2 milyona yakın pazarda payı yüzde 20,1 seviyesinde. 4-6 yaş ise yüzde 17,8’lik pay alırken, 7-9 yaş aralığında kullanılmış araçların payı da yüzde 21,9. Pastadan en büyük payı ise yüzde 40'ın üzerinde oran ile 10 yaş ve üzeri araçlar alıyor. Bu oran pazardaki kötü gidişatı ortaya koydu.