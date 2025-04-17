Hem sıfır hem de ikinci elde yeni favori ‘pilli’ araçlar

Ali YILDIRIM

Sıfır araç satışları mart ayın­da iyi bir performans sergiledi. Pazar ilk kez aylık bazda rekor kırdı. İlk çeyrekte de geçen yı­lın hafif altında bir seyir izledi. Fakat içten yanmalı modeller­de çok da ralli gerçekleşmedi. Sıfırda benzin, dizel ve otogaz­lı araç satışları sert fren yap­tı. Ama buna karşın hibrit ve elektrikli araç satışlarında vi­tes yükseldi. İkinci elde de ay­nı tablo izlendi. smartIQ, 2025 yılı 1. Çeyrek İkinci El Otomo­tiv Pazarı Raporu’na göre, ikin­ci elde de sessiz dönüşüm baş­ladı. Benzinli ve dizel araçlar­da devir daha düşük kalırken, elektrikli ve hibrit araçların satışında ikinci elde büyüme daha hızlı oldu.

Plug-in hibrit araçların voltajı yükseldi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ve­rilerine göre, Ocak-Mart 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pa­zar yüzde 6,5 daraldı. Buna kar­şın benzinli araç satışları bu küçülmeden daha fazla nasip­lendi. İlk çeyrekte daralma ge­çen yıla göre, benzinli araçta yüzde 29 seviyesinde gerçek­leşti. Dizel araç satışlarında da küçülme yüzde 26,8 seviye­sinde gerçekleşti. Otogazlı sa­tışlarda deyim yerindeyse tüp neredeyse bitti. O yüzden kü­çülme yüzde 61,8 seviyesinde oldu. Fakat hibrit ve elektrik­li araçlarda büyüme tam tersi bir seyir izledi. Hibrit araçla­rın voltajı arttı. Geçen yılın ay­nı çeyreğine göre, satışlar yüz­de 92,8 seviyesinde yükseldi. Elektrikli satışlarda voltaj yüz­de 78,8 seviyesinde oldu. Bura­da plug-in hibrit araçların sa­tışı dikkati çekti. Yüzde 1892 seviyesinde artan satışlar yeni model bolluğuyla gerçekleşti.

Fişli kullanılmış araca talep arttı

smartIQ verileri de ikin­ci elde dikkat çeken değerler ortaya koydu. 0-15 yaş aralığı ve 350 bin kilometre altında­ki araçları mercek altına alan şirket, burada da melez adını verdiğimiz hibrit ve elektrikli otomobillerdeki artışı ortaya koydu. 2025’in ilk çeyreğinde pazar yüzde 6,7 büyüdü. Elekt­rikli araç satışları yüzde 98 ar­tarken, hibrit araçlar ikinci el­de yüzde 69 yükseliş kaydetti. İkinci el araç pazarında ilk çey­rekte benzinli araç satışları ge­çen yıla göre, yüzde 9,2 büyü­dü. Dizelde ise sıfıra nazaran büyüme yüzde 2,5 seviyesin­de. Artık yeni favori pilli araç­lar olmaya başladı.

İkinci el %6,7 büyüdü, en çok SUV tercih edildi

Yılın ilk çeyreğinde ikinci el araç pazarında büyüme hız kesmedi. Geçen yıl 1.1 milyon adedin hafif üzerinde olan ikinci el araç sektörü, yüzde 6,7 büyüme kaydederek 1 milyon 176 bin 132 adetleri gördü. Bu süreçte SUV araç satışları burada da dikkat çekti. smartIQ verilerine göre, SUV araç satışları yüzde 25,7’nin üzerinde arttı. Ticari araçta sıfıra nazaran burada artış görüldü. İkinci elde ticari araçta büyüme yüzde 8,3’ün üzerinde gerçekleşti. Hatchback sınıfı ikinci el tarafında da gaza basamadı. Sert fren yapan hatchback otomobiller geçen yılın ilk çeyreğine göre, tek daralma yaşayan segment olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlar kur farkıyla yükseldi ama enflasyonun altında kaldı

İkinci el araç fiyatlarında da dalgalanmalı bir seyir izlenmeye devam etti. Geçen yıla göre, ilk çeyrekte ikinci el araç fiyatları yüzde 15,8 seviyesinde yükseldi. Türk Lirası bazında bakıldığında 922 bin 543 liralık etiket, 1 milyon 68 bin 688 liraya çıktı. Fakat buna karşın euro bazında fiyatlar sadece yüzde 2,1 seviyesinde oldu. Böylece ikinci elde yaşanan bu fiyat artışı kur farkından kaynaklandığı görüldü. Artan fiyatlara rağmen satış fiyatlarının sabit kaldığı görüldü. Bu da geçen hafta OSD Başkanı Cengiz Eroldu’nun da paylaştığı gibi kârlılığı azalttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyonunu baz alan rapora göre, fiyatlar enflasyonun altında kalırken, euro bazında paralel seyretti.

10 yaş üstü araçların payı yüzde 40’ı aştı

Karşılaştırmalar Türkiye’de araç parkının yaşlandığını da ortaya koydu. smartIQ verilerine göre ilk çeyrekte, 0-3 yaş aralığındaki araçların 1.2 milyona yakın pazarda payı yüzde 20,1 seviyesinde. 4-6 yaş ise yüzde 17,8’lik pay alırken, 7-9 yaş aralığında kullanılmış araçların payı da yüzde 21,9. Pastadan en büyük payı ise yüzde 40'ın üzerinde oran ile 10 yaş ve üzeri araçlar alıyor. Bu oran pazardaki kötü gidişatı ortaya koydu.