Her 6 otomobilden 1'i elektrikli! Benzin-dizel dönemi bitiyor mu?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil pazarı ekim ayında yakıt tipine göre önemli bir dönüşüm geçirdi. Elektrikli ve hibrit araç satışları hızla artarken, benzinli ve dizel modellerde düşüş kaydedildi.

Elektriklilerde yüzde 73'e yakın büyüme

Ekim ayında tamamen elektrikli araç (EV) satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,96 gibi yüksek bir oranla artarak 14.427 adede ulaştı. Bu güçlü performans sonucunda elektrikli araçların toplam pazar payı yüzde 11,02'den yüzde 15,91'e yükseldi.

Özpeynirci, satılan her 6 otomobilden 1'inin artık elektrikli olduğunu belirtirken "ÖTV artmasa daha da yükselirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Hibritler kalıcı hale geliyor

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit modeller de pazardaki yerini sağlamlaştırdı. Hibrit araç satışları, Ekim ayında yüzde 30,57 artış gösterirken, pazar payını yüzde 23,87'ye çıkardı. Özpeynirci, "Özellikle standart hibritlerdeki yüzde 52,8'lik patlama, bu segmentin kalıcı hale geldiğini gösteriyor" dedi.

Benzinli ve dizelde gerileme

Elektrikli ve hibrit araçların payı yükselirken, benzinli ve dizel araçlarda da düşüş yaşandı.

Benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 59,00'dan yüzde 52,44'e, dizel modellerin payı ise yüzde 7,65'ten yüzde 6,73'e geriledi.

Böylece geleneksel yakıtlı araçların toplam pazar payı azalmaya devam ederken, elektrikli ve hibrit otomobillerin payı toplam satışların yaklaşık yüzde 40'ına yaklaştı.