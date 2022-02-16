Hibrit Egea nisanda yollarda

Son 6 yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olan ve geçtiğimiz yıl pazara sunulan dördüncü gövde tipi “Cross” ile Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Egea, nisan ayından itibaren Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde sunulacak yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle Fiat showroomlarındaki yerini alacak.

Egea’nın yeni hibrit versiyonu, yüksek performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Bu gelişmiş hibrit teknolojisi, “yüzde yüz elektrikli” sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan sunuyor. Böylece verimlilik artarken sürüş performansı da üst seviyeye çıkıyor.

Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 km.de 4,7 lt’lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.