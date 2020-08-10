Hibrit otomobil nedir?

10 Ağustos 2020

Son yıllarda dizel motorlara olan ilgi azalırken, elektrikli ve hibrit otomobil modellerine olan ilgi artıyor. Kimi otomobil üreticileri hibrit otomobilleri kullanıcılara sunuyor. Bu modellerin en büyük artısı ise dizel ve benzinli motorlara göre çok daha az emisyon salınımı yapmaları.

Hibrit otomobillerde biri benzinli, diğeri ise elektrikli olmak üzere iki motor yer alıyor. Bunun sonucunda ise kullanıcı tercihine göre daha fazla tork elde etmek mümkün oluyor. Düşük hızlarda elektrik motorunu devreye sokan hibrit modellerde daha fazla güce ihtiyacı olduğunda ise benzinli motorda devreye giriyor ve yüksek güç ve tork elde ediliyor.

Yine frenleme hamlelerinde ise her frene basıldığında elektrikli motor şarj ediliyor. Bu sayede tüketilen enerjinin bir kısmı yeniden kullanılabilir enerjiye dönüştürülüyor.

Neredeyse sıfıra yakın emisyon değerleri bulunan hibrit otomobiller, emisyon muayenesinden de muaf tutuluyor.