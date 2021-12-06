Hibrit otomobilin öncüsü Toyota, elektrikliye hazır

Aysel YÜCEL

Japon Toyota’nın yeni nesil otomobil fuarı olarak öne çıkan Kenshiki Forum üçüncü kez Belçika’da Brüksel Expo’da gerçekleştirildi. Toyota, Kenshiki Forum’da yeni ürünlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşırken, gelecek vizyonunu da ortaya koydu. Forumda bataryalı elektrikli aracı bZ4X’in Avrupa prömiyerini, spor otomobili GR 86 Avrupa prömiyerini ve Corolla Cross’un Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda Yaris GR Sport, GR Yaris Hydrogen modellerini de tanıttı. Şirket bu yıl Kenshiki Forum’da karbon nötr hedefl erine, elektrifikasyon planlarının hızlanmasına ve hidrojen ekonomisi oluşturmadaki aktif rolü üzerine odaklandı.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın doğa dostu otomobiller konusunda ciddi kararlar aldığı günümüzde Toyota, bunu 50 yıl önceden görmüş ve stratejisini bu şekilde planladı. Toyota, 50 yıllık hibrit deneyimini tam elektrikli otomobillere taşıyacak” dedi. Marka elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek. Bozkurt, Toyota olarak elektrikli araçlara hazır olduklarını vurgulayarak, “Ülkemiz de dahil olmak üzere her ülke elektrikli otomobiller konusunda kendi dinamikleri çerçevesinde yatırımlar yapacak. Zamanla elektrikli otomobiller de araç parkında yüzde olarak daha fazla yerini alacak ve geliştirildikçe daha ulaşılabilir hale gelecek” diye konuştu.

“Sadece egzozdan çıkan emisyonlara odaklanılmamalı”

Bozkurt, çevreyi koruma konusunda sadece egzozdan çıkan emisyonlara odaklanmamak gerektiğinin de altını çizerek “Bunun için aracın üretiminden kullanımına ve aracın geri dönüştürülmesine kadar olan süreçte oluşan karbon ayak izine de bakılmamalı. Egzozdan sıfır emisyon çıksa da günümüzde elektrikli otomobilin tamamen çevreci olması için kullanılan elektriğin çevreci bir şekilde üretilmesi ve aynı zamanda özellikle bataryaların çevreye zarar vermeden geri bertaraf edilmesi gerekiyor” dedi.

Karbon nötre en kısa zamanda ulaşmayı hedefl eyen marka, aynı zamanda CO2 açısından verimli ve farklı güç ünitesi çözümleri sunmaya devam edecek. Toyota yeni tanıtılan bZ4X ile başlamak üzere önümüzdeki yıllarda artan sayıda pratik ve ulaşılabilir sıfır emisyonları araç sunacak. 2030’a kadar sıfır emisyonlu araç satış oranı, marka içerisinde Batı Avrupa’da minimum yüzde 50’ye çıkması planlanıyor. Toyota, müşteri taleplerinin daha da artmasıyla kapasitesini daha yükseltecek şekilde planlama yapacak. Toyota, ayrıca Batı Avrupa’da 2035’e kadar yeni araç satışlarında yüzde 100 oranında CO2 azaltımına hazır olduğunu açıkladı.

Toyota karbon nötr toplum hedefl eri doğrultusunda farklı elektrifikasyon teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. CO2 azaltma konusunda kilit noktalardan biri ise hidrojen teknolojisi olarak öne çıkıyor. Toyota’nın hidrojen hedefi ise binek otomobillerin ötesine geçerek, bunun çok daha fazla alanda kullanılmasını sağlamak. Otomobillerden farklı alanlara kadar birçok sektörde hidrojen teknolojisinin kullanılmasını desteklemek amacıyla Toyota Mirai’nin yakıt hücresi sistemi yeniden düzenlenerek kompakt bir yakıt hücresi modülü haline getirildi. Ocak 2022’den itibaren ise Toyota, daha gelişmiş 2. nesil yakıt hücresi sistemleri baz alınarak yapılan 2. nesil modüllerin üretimine başlayacak.

Toyota Avrupa, Kenshiki Forum’da 2021’de yaklaşık yüzde 6.3 pazar payıyla 1.07 milyon araç teslimatı gerçekleştirmeyi öngördüğünü açıkladı. 2020’ye göre 80 bin adetlik artışla birlikte yeni bir rekor elde edilecek. 2022 yılında ise Toyota Avrupa, yine bir başka rekor olacak yüzde 6.5 pazar payıyla 1.3 milyon adet civarında araç satışı planlıyor.

Corolla Cross Türkiye’ye özel 1.8 motorla gelecek

Kenshiki Forum 2021’de Avrupa lansmanı yapılan tamamen yeni Toyota Corolla Cross Hybrid, C segmenti SUV’nin geniş hacmini ve pratikliğini, dünyanın en çok satan modelinin güçlü tasarımıyla bir araya getiriyor. Corolla Cross’un, Avrupa’da 2022 yılında yollara çıkması planlanıyor. Corolla Cross 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks aralığına sahip. Avrupa’da rekabetin çok büyük olduğu C-SUV segmentinde C-HR ve RAV4’ün arasında konumlandırılacak. Corolla Cross, beşinci nesil hibrit sistemini global olarak kullanan ilk Toyota modeli oldu. Lityum-iyon bataryalarda yapılan geliştirmeler sayesinde yeni batarya paketi daha güçlü ve yüzde 40 daha hafif hale getirildi. Corolla Cross’un motor seçenekleri 122 PS’lik 1.8 litre hibrit ve 197 PS’lik 2.0 litre hibrit olacak. Yeni model, vergi avantajı sağlamak için Türkiye'ye 1.8 litre motorla gelecek. Yeni Corolla Cross’ta teknolojide de iddiasını artırıyor. Fuarda sergilenen bir diğer SUV hibrit model Toyata Yaris’in Türkiye’ye geliş tarihi ise henüz belli değil.

Güneş panelleri yıllık 1800 km sürüş menzili sunacak

Toyota, Kenshiki Forum 2021’de en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak tasarlanan ilk aracı tamamen yeni bZ4X için Avrupa lansmanını da gerçekleştirdi. Üretim versiyonuyla gösterilen araç 2022’de Avrupa’da satışa sunulacak ve aynı zamanda yeni bZ (beyond zero) sıfır emisyonlu ürün ailesinin ilk modeli olacak. bZ4X’in 2022 sonuna kadar Türkiye’ye getirilmesi hedefl eniyor. bZ4X bataryalı elektrikli araçlara özel olarak yapılan platformu e-TNGA üzerine yapılan ilk Toyota oldu. Yüksek yoğunluklu bataryanın 71.4 kWs kapasitesi bulunuyor ve tek şarjla 450 kilometreden fazla yol kat edilmesini sağlıyor. 150 kW hızlı şarj sistemiyle yüzde 80 kapasiteye 30 dakikada ulaşılabiliyor. Bununla birlikte bZ4X’in sürüş menzili, opsiyonel güneş paneliyle maksimuma çıkarılabiliyor. Toyota güneş panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.