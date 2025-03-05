Hisseleri değer kaybeden Tesla'nın Almanya satışlarında dikkat çeken düşüş

Almanya'da şubatta elektrikli araç satışları genel olarak artmasına rağmen, Tesla'nın ülkedeki satışları yıllık yüzde 76,3 geriledi. Ocak ayında da Almanya'da Tesla'nın satışları yüzde 60 gerilemişti.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin verilerine göre, söz konusu dönemde trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı Şubat 2024'e göre yüzde 6,4 azalarak 203 bin 404'e geriledi. Şubatta trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı da yıllık yüzde 30,8 artarak 35 bin 949'a yükseldi.

Musk'ın aşırı sağa verdiği destek Avrupa'da tepki gördü

Musk'ın Avrupa'daki aşırı sağcılara verdiği destek Avrupalıların Tesla'yla aralarına mesafe koymasına neden olurken, bu desteğin bedelini firma satışları düşerek ve piyasa değeri eriyerek ödüyor.

Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi. Satışlar, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde hızla geriledi.

Tesla'nın piyasa değeri 840 milyar dolara geriledi

Tesla satışları Çin'de de yaklaşık yüzde 50 oranında düştü. Satışlardaki düşüş Tesla şirket hisselerine de yansıdı. Tesla'nın piyasa değeri geçen yıl aralık ortasında 1,4 trilyon dolarken, mart başında 840 milyar dolara kadar geriledi.