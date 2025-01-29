Honda, 290 binden fazla aracı geri çağırıyor!

Honda, ABD'de motor arızası riski taşıyan 290 binden fazla aracını geri çağıracağını duyurdu. Bu kapsamda, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, 294.612 aracın motor durması veya güç kaybı yaşamasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağrılacağı belirtildi.

Geri çağırma, 2022-2025 Acura MDX Type-S, 2023-2025 Honda Pilot ve 2021-2025 Acura TLX Type-S modellerini etkiliyor. Yapılan açıklamaya göre, bu araçlarda yakıt enjeksiyonu elektronik kontrol ünitesindeki (FI-ECU) yazılım hatası, motorun aniden durmasına veya güç kaybına yol açarak kaza ve yaralanma riskini artırabilir.

Honda bayileri, etkilenen araçlardaki FI-ECU yazılımını ücretsiz olarak yeniden programlayarak sorunu çözmeyi planlıyor. Geri çağırma programına dahil olan araç sahiplerinin, Honda tarafından bilgilendirileceği ve sorunun hızlı bir şekilde giderilmesi için gereken adımların atılacağı ifade edildi.

Honda'nın geri çağırma süreciyle ilgili detaylı bilgi, NHTSA'nın resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı. Araç sahipleri, araçlarının geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için NHTSA'nın araç kimlik numarası (VIN) arama sistemini kullanılabiliyor.