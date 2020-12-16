Honda, dünya genelinde 1,79 milyon aracını servislere geri çağırdı
Japon otomobil üreticisi Honda, farklı yıllarda üretilen CR-V ve Accord model 1,79 milyon aracını servislere geri çağırdığını duyurdu.
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Honda Motor, güvenlik endişeleri ile dünya genelinde 1,79 milyon aracını servilere geri çağırdı. Geri çağırılan araçların 1,4 milyonu ABD'de satıldı.
Geri çağırılan araçların 268 bini 2002-2006 yılları arasına üretilen CR-V araçları kapsıyor. Bu araçlarla ilişkili olarak 16 yangın rapor iletildi. 2018-2020 döneminde üretilen Accord, Accord Hyrid modeli 735 bin araç da geri çağırma listesinde.