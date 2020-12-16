Honda, dünya genelinde 1,79 milyon aracını servislere geri çağırdı

Honda Motor, güvenlik endişeleri ile dünya genelinde 1,79 milyon aracını servilere geri çağırdı. Geri çağırılan araçların 1,4 milyonu ABD'de satıldı.

Geri çağırılan araçların 268 bini 2002-2006 yılları arasına üretilen CR-V araçları kapsıyor. Bu araçlarla ilişkili olarak 16 yangın rapor iletildi. 2018-2020 döneminde üretilen Accord, Accord Hyrid modeli 735 bin araç da geri çağırma listesinde.