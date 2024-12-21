Honda ile Nissan arasındaki görüşmelerde bomba iddia

Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan’ın ilişkileri geliştirmek için yaptığı görüşmeler kapsamında birbirlerinin fabrikalarında araç üretmeyi konuştuğu öne sürüldü.

Kyoda haber ajansının kaynak belirtmeden yayınladığı habere göre; Honda, potansiyel birleşme kapsamında Nissan’da hibrit araç tedarik etmeyi de değerlendirecek.

Birleşmeyi masaya yatırıyorlar

Konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa göre; Japonya’nın sırasıyla en büyük ikinci ve üçüncü otomobil üreticisi olan Honda ve Nissan, ilişkileri derinleştirmek üzere görüşmeler yapıyor. İki şirketin potansiyel olarak bir holding kurmayı düşündüğü belirtildi.

Potansiyel birleşme müzakereleri konusunda bilgi sahibi kaynaklardan biri, şirketlerin potansiyel bir birleşmeyi de müzakere ettiğini ifade etti.

Dünyanın en büyük 3. otomobil üreticisi olacak

Honda ile Nissan’ın birleşmesi, Toyota ve Volkswagen’in hemen ardından araç satış hacmi bağlamında dünyanın en büyük otomobil grubunu oluşturacak. Honda ve Nissan’ın yıllık araç üretimi 7,4 milyon olarak kayıtlara geçti.

İki otomobil üreticisi Mart ayında elektrikli araç geliştirme konusunda işbirliği yapmak üzere stratejik bir ortaklık kurdu, ancak Nissan son aylarda devam eden mali ve stratejik sorunlarla karşı karşıya kaldı.