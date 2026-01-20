Honda ve Aston Martin iş birliği resmileşti: Formula 1'de zirve hedefi

Japon otomotiv devi Honda, motor sporlarının zirvesi Formula 1 için hazırlıklarını hızlandırıyor. Tokyo'da düzenlenen görkemli bir etkinlikle Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile olan stratejik güç ünitesi ortaklığını resmiyete döken Honda, 2026 sezonunda şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adaylarından biri olmayı planlıyor.

Yapılan açıklamaya göre Honda ve Aston Martin, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası itibarıyla anlaşma kapsamında yakın iş birliği içinde çalışacak. 2026 sezonu, Formula 1'de hem şasi hem de güç üniteleri açısından kapsamlı kural değişikliklerine sahne olacak. Bu dönemde güç ünitelerinde motor ve bataryadan elde edilen elektrik gücünün mevcut seviyenin yaklaşık üç katına çıkarılması ve ileri seviye sürdürülebilir yakıtların zorunlu hale gelmesi öngörülüyor.

Honda, yeni dönemi meydan okuma ve inovasyonun simgesi olarak konumlandırırken, şirketin küresel yarış organizasyonu olan Honda Racing Corporation (HRC), 2026 sezonu için "RA626H" adlı yeni güç ünitesini geliştirdi. Şirket, "dünyanın bir numarası olma" hedefi doğrultusunda Aston Martin Aramco ile en üst seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.

"RA626H" güç ünitesini kullanan araçlar, Honda'nın otomobil iş kolundaki dönüşümü temsil eden yeni tasarımlı "H" logosunu taşıyacak. Honda, Formula 1 ve diğer motor sporlarından elde edilen teknik bilgi birikimini, daha gelişmiş sürüş performansı sunan HRC spesifikasyonlu seri üretim modellere aktarmayı planlıyor.

Bu yaklaşımın, Honda'nın motor sporları faaliyetlerinin otomobil işine katkısını artırması hedefleniyor. Civic Type R HRC Concept temelli bir seri üretim modelin de dahil olduğu HRC spesifikasyonlu araçlarla, daha geniş bir müşteri kitlesine üst düzey sürüş deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Honda, Formula 1'i yalnızca otomotiv teknolojisinin zirvesi olarak değil, aynı zamanda insan kaynağını geliştiren bir platform olarak görüyor. Şirket, Formula 1'de edinilen mühendislik deneyimini kara, deniz, hava ve uzay mobilitesine yönelik inovasyonlarda kullanarak sürdürülebilir bir topluma katkı sağlamayı hedefliyor.

"Dünyanın bir numarası olma ruhunun somut bir yansıması"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Honda Global Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiro Mibe, Honda'nın otomobil satışlarına yeni başladığı 1964'te, dünyanın en prestijli otomobil yarış serisi olan Formula 1'e katılma cesaretini gösterdiğini belirtti.

Meksika Grand Prix'sinde 1965'te ilk Formula 1 zaferini kazanan Honda'nın, 1980'lerin ortasından 1990'ların başına kadar Williams ve McLaren ile başarılarla dolu "altın döneme" imza attığını aktaran Mibe, "Daha yakın dönemde de Red Bull Racing ile birlikte Pilotlar Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok unutulmaz başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Mibe, Honda'nın otomobil yarışlarının zirvesi olan Formula 1'deki varlığıyla şirketin kurucusu Soichiro Honda'nın mühendislerine aşıladığı "dünyanın bir numarası olma" ve "en zor meydan okumaların üstesinden gelme" ruhunun somut bir yansıması olduğunu aktararak, yeni sezon için duydukları heyecanı kaydetti.

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali de Honda ve Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı'nın şampiyonluk için güçlerini birleştirmesinin, son derece heyecan verici bir anı temsil ettiğini aktardı.

Japonya'nın F1 tarihinden ve 1976'daki ilk yarışından bahseden Domenicali, bugüne kadar 13 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu'nun belirlendiği Japonya ile spor arasında derin bir bağ bulunduğunu belirtti.

Japonya'da bugün yaklaşık 17 milyon tutkulu Formula 1 hayranı bulunduğunu ve Honda'nın Formula 1'e dönüşünün, Japon pazarında sporun potansiyelini daha da artıracağını belirten Domenicali, özellikle 2026 için belirlenen yeni teknik regülasyonların, Honda'nın spora geri dönüşünde önemli rol oynadığını vurguladı.

Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll da yeni ortaklığı Japonya'da kutlamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Aston Martin Aramco Formula One Team ile Honda'nın 2026 ve sonrasına uzanan güçlü bir bağ oluşturan birçok ortak değeri paylaştığına değinen Stroll, İngiltere'de Silverstone'daki yeni Aston Martin Teknoloji Merkezi'nin tamamlandığını anlattı.

Stroll, Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile Honda'nın işbirliği kapsamında, şasi ve güç ünitesinden oluşan tek bir entegre paket geliştirdiğini kaydederek, bunun şampiyonluk hedefi için hayati önem taşıdığını, buna ek olarak sürdürülebilir yakıtlar için Aramco, yağlar için ise Valvoline ile ilk kez işbirliği yapılacağını da belirtti.