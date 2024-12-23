Honda ve Nissan'dan ortak holding kurma projesi

Honda ve Nissan, Haziran 2025'e kadar bir anlaşmaya varmak amacıyla ortak holding şirketi kurarak birleşmeyi araştırmak için bugün bir anlaşma açıklayacak.

Eski otomobil üreticileri, Tesla ve Çinli rakiplerinin artan zorluklarıyla karşı karşıya kalırken, konsolidasyon Toyota ve Volkswagen'den sonra araç satışlarına göre dünyanın üçüncü büyük otomobil grubunu oluşturabilir.

Toyota'dan sonra Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Honda'nın piyasa değeri 40 milyar doların üzerindeyken, üçüncü sıradaki Nissan'ın değeri yaklaşık 10 milyar dolar.