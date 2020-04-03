Honda’dan çalışmaya devam eden işletmelere destek

03 Nisan 2020

Honda'nın, koronavirüs salgınında servis hizmetini devam ettiren işletmeler ve kişiler için hazırladığı destek kampanyasına göre, scooter segmentindeki seçili modellerde ödemeler temmuzda başlıyor.

Honda açıklamasına göre, marka, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını süresince servis hizmetini devam ettiren işletme sahiplerine ve bireysel müşterilere özel bir kampanya başlatıldı.

İşletme sahipleri haricinde bireysel müşterilerin de faydalanabileceği nisan ayına özel olarak başlatılan kampanya kapsamında 3 ay erteleme imkanı sunularak ödemelerin temmuz 2020 tarihinde başlatılması sağlanıyor.

Özellikle gıda ve perakende sektöründe hizmet veren işletmecilerin yararlanabileceği destek kampanyasında, Honda’nın scooter segmentindeki Spacy Alpha, Activa S ve PCX 125 modelleri için 15 bin TL’ye varan kredi kullanımına yüzde 0,66’dan başlayan faiz oranı ile ödemesi 3 ay sonra başlayacak 24 aya kadar taksit seçeneği sunuluyor.