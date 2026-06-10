Honda'dan dev geri çağırma: 880 binden fazla araçta güvenlik riski

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Honda Motor America, ABD'de bazı modellerinde tespit edilen arka süspansiyon kaynaklı arıza riski nedeniyle 880 binden fazla araç için geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırma kapsamında araçların kontrol edileceği ve gerekli onarımların ücretsiz yapılacağı bildirildi.

880 binden fazla araç geri çağrıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre Honda Motor America, toplam 880 bin 514 aracı geri çağırıyor.

Kararın, belirli Honda Pilot, Ridgeline, Passport ve Acura MDX modellerini kapsadığı belirtildi.

Yol tutuşunda sorun yaşanabilir

Açıklamada, söz konusu araçlarda arka kontrol kolu dahil olmak üzere bazı arka süspansiyon parçalarında arıza oluşabileceği ifade edildi.

Bu durumun aracın yol hakimiyetini ve kontrolünü olumsuz etkileyebileceği, buna bağlı olarak kaza veya yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi.

Parçalar ücretsiz değiştirilecek

Geri çağırma süreci kapsamında yetkili bayiler, araçların arka alt şasi bölümünde inceleme yapacak.

Kontrollerin ardından araçlara arka alt şasi güçlendirme kiti uygulanacak. Gerekli görülmesi halinde ise ilgili arka alt şasi parçaları ücretsiz şekilde onarılacak veya değiştirilecek.