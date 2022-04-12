Honda'dan elektrikli otomobil için dev bütçe

Honda, 2030 yılına kadar global olarak 30 elektrikli araç modeli üretme hedefine ulaşmak için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine önümüzdeki 10 sene içerisinde 64 milyar dolar harcamayı planladığını açıkladı.

Şirketin hedefleri arasında 2030'a kadar yılda 2 milyon civarı elektrikli araç üreterek Tesla'nın liderliğindeki pazardan pay almak yer alıyor.

Honda CEO'su Toshihiro Mibe "Önümüzdeki 10 senelik kaynak yatırımlarına gelince, araştırma ve geliştirme giderlerine yaklaşık 8 trilyon yen yatırım yapacağız" dedi.

Şirket açıklamasında General Motors'dan ultium pilleri de tedarik edeceği Kuzey Amerika'da özel bir elektrikli araç üretim hattı kurulmak istendiği bilgisi de yer aldı.

Honda GM ortaklığının yanı sıra Kuzey Amerika'da pil üretimi için ayrı bir ortak teşebbüs oluşturmayı da değerlendiriyor.