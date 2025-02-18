Honda’dan Nissan'a çağrı: CEO değişikliği şartıyla birleşme görüşmelerine yeniden başlayabiliriz

Uchida, Nissan içinde Honda ile bir anlaşma yapılmasının en güçlü savunucularından biriydi. Ancak Uchida ile mevkidaşı Toshihiro Mibe arasındaki ilişkiler, Honda'nın Nissan'ın yeniden yapılanma hızı ve mali sorunlarının derinliği karşısında hayal kırıklığına uğramasıyla bozuldu.

Birleşme görüşmeleri, Honda'nın Nissan'ın bir holding şirketi kurmak yerine tamamen kendisine ait bir yan kuruluş olmasını ve iki şirketin "eşit şartlarda" olmasını talep etmesi üzerine bozuldu. Bir kişiye göre Honda, şirket içi muhalefeti daha iyi yönetebilecek yeni bir patron altında müzakereleri yeniden canlandırmaya hazır. 2026'ya kadar kalmak istediğini belirten Uchida, 58 milyar dolarlık mega birleşme için yapılan müzakereleri başarısızlığa uğratmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve ortağı Renault'dan önümüzdeki birkaç ay içinde ayrılması yönünde baskı görüyor. Bu görüşmelere aşina olan bir kişi, Nissan yönetim kurulunun da Uchida'nın ayrılış zamanlaması konusunda gayrı resmi görüşmelere başladığını söyledi.