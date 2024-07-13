Honda'dan Tayland tesisleri konusunda yeni karar

Honda Motor yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Japon firma, Tayland'daki üretim kapasitesini yüzde 50'nin üzerinde düşürmeyi planlıyor. Yeni karar doğrultusunda Japon firmanın Tayland içindeki üretim kapasitesi yıllık 270 bin araçtan 120 bine düşecek.

Çinli üreticilerin Tayland'da pazar payını artırmasının, Japon firmaların satış rakamlarına olumsuz yansıdığı bildiriliyor.

İki tesis araç ve otomobil montajı yapıp, yedek parça üretecek

Honda, Tayland'da otomobil üretimine 1992 yılında başlamıştı.Tayland'da iki tesisi bulunan firma, 'Ayutthaya' fabrikasında araç montajını 2025 yılı sonuna kadar sonlandıracak. Söz konusu fabrika bir süre yedek parça üretimi yapacak. Firma 'Prachinburi' tesisinde ise otomobil montajını sürdürecek. Honda yöneticileri, yakın gelecekte Tayland içi satışlarda bir toparlanma öngörmüyor.