Hurda araca ÖTV indirimi yürürlükte

18 Mayıs 2018

ANKARA(DÜNYA)-Aracını hurdaya çıkaranların yeni araç alımlarında ÖTV indiriminden yararlanmasını öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre yeni alınacak araçlarda ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için 10 bin liralık ÖTV muafiyeti sağlanacak. Muafiyet, matrahı 46 bin-80 bin lira arasındaki araçlar için 8 bin lira, 80 bin lirayı aşan araçlar için ise 3 bin lira olarak uygulanacak. Otomobil dışındaki diğer araç cinsleri için ise genel muafiyet tutarı 10 bin lira olarak belirlendi.

Hurda araçlar, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü, Ömrünü Tamamlamış Araçlar teslim yerleri veya geçici depolama alanlarına teslim edilecek.