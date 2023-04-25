Hyundai, ABD'de batarya fabrikası kuruyor

Hyundai ile SK Innovation şirketinin batarya birimi SK On, batarya fabrikasını ABD'nin Georgia eyaletinde inşa edeceklerini açıkladı.

Hyundai'nin yatırımını açıklamasından bir süre önce ABD'deki vergi düzenlemeleri, elektrikli araç sahiplerinin 3,750 dolarlık elektrikli araç vergi indiriminden faydalanabilmesi için otomobillerinin parçalarının en az %50'sinin Kuzey Amerika'da üretilmiş veya montajının yapılmış olmasını gerektirecek şekilde değiştirilmişti. ABD, Hyundai'nin en büyük pazarı.

Batarya hücresi üretimi

Yaklaşık 300 bin otomobile yetecek yıllık 35 GWh üretim kapasiteli fabrikanın 2025'in ikinci yarısında batarya hücresi üretimine başlaması bekleniyor.

Hyundai birinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %100'ün üzerinde artışla 3.3 trilyon won, yani 2.47 milyar dolar net kâr etti.

Koronavirüs salgını sırasında küresel mikroçip arzında ortaya çıkan aksaklığın hafiflemesiyle üretimin artması ve yüksek kâr marjına sahip spor araçlarına talebin kuvvetli kalması, şirketin kârını destekledi.