Hyundai elektrikli otomobil alana ücretsiz Tesla şarj adaptörü dağıtacak
Hyundai, ABD'de elektrikli araç alan müşterilerine ücretsiz şarj adaptörü dağıtarak Tesla'nın Supercharger istasyonlarını kullanma imkanı sunacak. 31 Ocak 2025'e kadar sürecek kampanya Hyundai'nin KONA Electric, IONIQ Hatchback, IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 6, IONIQ 5 N, 2025 KONA Electric modelleri için geçerli olacak.
Hyundai, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik dikkat çekici bir kampanya başlattı. ABD'de 31 Ocak 2025'e kadar elektrikli araç satın alan veya kiralayan müşterilere, Tesla'nın Supercharger istasyonlarına erişim sağlayan şarj adaptörleri ücretsiz olarak gönderilecek.
Kampanya dahilindeki modeller
* 2024 ve önceki modeller: KONA Electric, IONIQ Hatchback, IONIQ 5, IONIQ 6
* 2025 modeller: IONIQ 6, IONIQ 5 N, 2025 KONA Electric
Türkiye'de uygulanacak mı?
Kampanya şu an yalnızca ABD'de geçerli. Hyundai Türkiye'den kampanyanın ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Tesla şarj standartları yaygınlaşıyor
Hyundai, Tesla'nın şarj teknolojisini benimseyen ilk marka değil. Daha önce Ford ve General Motors gibi şirketler de Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) teknolojisini kullanmaya başlamıştı.
Tesla CEO'su Elon Musk ise bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirterek, NACS'in otomobil üreticileri arasında yaygınlaşacağı öngörüsünde bulunmuştu.