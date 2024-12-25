Hyundai elektrikli otomobil alana ücretsiz Tesla şarj adaptörü dağıtacak

Hyundai, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik dikkat çekici bir kampanya başlattı. ABD'de 31 Ocak 2025'e kadar elektrikli araç satın alan veya kiralayan müşterilere, Tesla'nın Supercharger istasyonlarına erişim sağlayan şarj adaptörleri ücretsiz olarak gönderilecek.

Kampanya dahilindeki modeller

* 2024 ve önceki modeller: KONA Electric, IONIQ Hatchback, IONIQ 5, IONIQ 6

* 2025 modeller: IONIQ 6, IONIQ 5 N, 2025 KONA Electric

Türkiye'de uygulanacak mı?

Kampanya şu an yalnızca ABD'de geçerli. Hyundai Türkiye'den kampanyanın ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Tesla şarj standartları yaygınlaşıyor

Hyundai, Tesla'nın şarj teknolojisini benimseyen ilk marka değil. Daha önce Ford ve General Motors gibi şirketler de Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) teknolojisini kullanmaya başlamıştı.

Tesla CEO'su Elon Musk ise bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirterek, NACS'in otomobil üreticileri arasında yaygınlaşacağı öngörüsünde bulunmuştu.