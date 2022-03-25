Hyundai, iki ayda 74 bin 661 elektrikli otomobil sattı

Hyundai açıklamasına göre, şirket, 2045 yılına kadar tam karbon nötrlüğü elde etmeye bir adım daha yaklaştı. Hyundai, sıfır emisyonlu araçlarının satışlarında da zirveye oynamaya başladı.

Hyundai, 2022'nin ilk iki ayında 74 bin 661 adet araç satarak Şubat 2021'e göre yüzde 102'lik bir artış kaydetti. KONA Elektrik ve IONIQ 5 ile dikkatleri üzerine çeken Hyundai, güçlü ve büyüyen model portföyüne hibrit versiyonları ekledi.

Hyundai, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8'lik bir artış göstererek pazar payını da yüzde 4,6 seviyesine çıkardı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre kendi satış performansını geçmekle kalmadı, aynı zamanda sektör trendinden daha iyi bir performans sergiledi.

Yılın ilk iki ayında Avrupa'da en popüler Hyundai modeli ise satışların yüzde 29,3'ünü oluşturan Tucson oldu. Satışların yüzde 21,4'ünü Kona ve geri kalan yüzde 11,1'ini de i20 modeliyle gerçekleştirdi.

Şu anda Hyundai'nin Avrupa'daki amiral gemisi olan BEV modeller ise satışların yüzde 10,3'ünü oluşturuyor.

Hyundai, Türkiye'de de elektrikli modellerinin satışına hibrit ve tamamen elektrikli KONA ile devam ederken çok yakın bir gelecekte IONIQ 5 modelini de mevcut ürün gamına ekleyecek.