Hyundai Inster'in fotoğrafları ortaya çıktı: İşte Türkiye'de satış tarihi

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai en küçük elektrikli modeli INSTER’in detaylı fotoğraflarını paylaştı. Kore'de 2021’den bu yana benzinli modeli Casper olarak satılan araç tamamen geliştirildi ve elektrikli versiyonuna INSTER adı verilmişti.

Hyundai INSTER ilk olarak Güney Kore’de bu yaz satışaca çıkacak. Ardından Avrupa, Ortadoğu, Asya Pasifik pazarında satışa çıkacak. INSTER’in Türkiye’ye geleceği tarih ise 2025 ilk çeyreği.

Otomotiv gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre; INSTER’in cross versiyonu da gelecek.

Hyundai INSTER’in teknik özellikleri şöyle:

Standart olarak 42 kWh batarya ile donatılan INSTER, A-B sınıfı arasında yer alıyor.

INSTER opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kWh bir bataryaya sahip.

Bu iki versiyon 71,1 kW (97 bg) ve 84,5 kW (115 bg) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor.

Uzun menzilli versiyon, tek şarjla 355 km'lik (WLTP) menzil sunarken, 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor.