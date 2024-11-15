Hyundai Motor Grubu'nda yeni dönem başlıyor

Hyundai Motor Grubu Otomotiv Bölümü Başkan Yardımcılığına Jaehoon Chang atandı. Hyundai Motor Hindistan Limited'ın Hindistan'daki halka arzı gibi başarılarıyla da markanın uzun vadeli rekabet gücünün artmasına katkıda bulunan Chang, 1 Ocak 2025'ten itibaren ileriye dönük olarak ürün planlama, tedarik zinciri yönetimi, üretim ve kalite değerlendirmesi dahil olmak üzere tüm değer zincirini denetleyecek. Chang, hidrojen girişimine öncülük etmesiyle de tanınıyor.

Hyundai'nin Koreli olmayan ilk CEO'su: Jose Munoz

Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) olarak da Jose Munoz atandı. Munoz, elektrikli, hibrit, ICE ve hidrojen teknolojileri de dahil olmak üzere çeşitli güç aktarma organlarını geliştirerek küresel anlamda müşteri odaklı mobilite inovasyonunu güçlendirecek. Munoz, aynı zamanda bayi rekabet gücünü ve karlılığı da güçlendirmek için sorumlu olacak. Kuzey Amerika'da rekor bir performans sergileyen Munoz, Hyundai'nin Koreli olmayan ilk CEO'su olarak da dikkati çekiyor.

Sung Kim küresel dış işlerinden sorumlu olacak

Hyundai Motor Company Başkanı olarak atanan Sung Kim, ABD Dışişleri Bakanlığından emekli olduktan sonra Ocak 2024'te Hyundai Motor Grubuna danışman olarak katıldı. Kim, Hyundai'nin küresel ticaretini, politika stratejilerini ve dış ilişkilerdeki etkinliğini güçlendirdi. Markanın stratejik çalışmalarını geliştirme ve çeşitli jeopolitik zorluklarla başa çıkma konusunda sorumluluk sahibi olacak olan Kim, küresel dış işleri denetleyecek.

Üstün performans ve uzun vadeli rekabet gücünü sürdürmek için Jun Young Choi, Kia Başkanı olarak terfi ettirilirken Kyoo Bok Lee ise Hyundai Glovis'in Başkanı olarak görevlendirildi. Cheol Seung Baek Hyundai Transys, Joon Dong Oh Hyundai KEFICO, Hanwoo Lee Hyundai E&C ve Woo Jeong Joo da Hyundai Engineering dahil olmak üzere grubun yeni CEO'ları olarak atandı.