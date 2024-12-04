Hyundai ve Kia'dan satış rekoru geldi: İşte en çok ilgi çeken iki model

Güney Kore merkezli otomotiv devleri Hyundai ve Kia, elektrikli araçlar (EV), hibritler ve crossover'lara yönelik güçlü talebin etkisiyle Kasım ayında ABD'de rekor düzeyde araç satışına imza attı.

Güney Kore merkezli otomotiv devleri Hyundai Motor Co ile Kia Corp.’un ABD’de toplam araç satışları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı.

Hyundai’nin kendi markası Genesis de dahil edildiğinde satışları yüzde 10,4 artarak 84 bin 11’e, Kia’nın satışları ise yüzde 20,2 artarak 70 bin 107’ye çıktı.

Genesis satışlarındaki artış ise yüzde 33,7 oldu. Genesis’in ABD pazarında aylık satışı 8 bin 3 adede çıktı.

Genesis’in satışları dahil edildiğinde iki devin ABD pazarında sattığı araç sayısı 154 bin 118 adete ulaştı.

Elektrikli performansı

Hyundai, elektrikli araç satışlarında olağanüstü bir büyüme kaydederek hibrit teslimatlarının yüzde 114, elektrikli araç satışlarının ise yüzde 70 oranında arttığını bildirdi.

EV, hibrit ve plug-in hibrit hacmi yüzde 92 oranında arttı. Perakende elektrikli araç satışları da EV satışlarının yüzde 77 ve hibrit satışlarının yüzde 104 artmasıyla aynı derecede güçlü bir performans sergiledi.

Kia'nın elektrikli modelleri, satışların yüzde 45 artmasıyla büyümeye önemli ölçüde katkıda bulundu.

Öte yandan Hyundai’nin en çok satan modeli, 8 bin 126 adetle Tucson hibrit elektrikli araç modeli oldu. Kia’nın en çok satan modeli ise 3 bin 705 adetle Sportage hibrit modeli olarak kayıtlara geçti.