Hyundai'dan 226 bin araç için kritik karar: Geri çağırıyor!
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, geri dönüş kamerasındaki sorunlar nedeniyle ABD'deki 226 binden fazla aracını geri çağırıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Hyundai'a ait otomobillerde geri görüş kamerasının çalışmadığını bildirerek olası güvenlik endişeleri nedeniyle 226 bin 118 aracı geri çağırdı.
Ücretsiz değiştirelecek
Sorunlu araçların 2021-2022 model Santa Fe SUV'ler ile Elantra sedanlar olduğu öğrenilirken, bayilerin kameraları ücretsiz olarak değiştireceği belirtildi.