Hyundai'den ABD'ye 10 milyar dolarlık yatırım planı

Hyundai Motor Group, dün ABD'li ileri teknoloji şirketleri ile işbirliğini güçlendirme kapsamında 2025 yılına kadar ülkede 5 milyar dolar daha yatırım yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Seoul ziyareti sırasında açıklanan yatırımlar robot teknolojileri, kent hava araçları, otonom sürüş ve yapay zeka alanlarında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bünyesinde Hyundai Motors Co 005380.KS ve Kia Corp'un 000270.KS bulunduran Hyundai Motor Group, Cuma günü elektrikli araç ve batarya üretim fabrikaları inşa etmek üzere ABD'nin Georgia eyaletinde 5.5 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğini açıklamıştı.