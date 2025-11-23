Hyundai'den elektrikli araç devrimi! Şarj süresi 3 dakikaya iniyor!

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, elektrikli araç (EV) kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan şarj süresini ortadan kaldırmayı hedefleyen iddialı bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, elektrikli otomobillerin yalnızca üç dakikada şarj edilmesini sağlayacak ultra hızlı bir sistem geliştirmeyi amaçlıyor. Bu vizyon, EV'lerin benzinli araçlarla aynı kullanım rahatlığına ulaşması için kritik görülüyor.

"3 dakika ideal süre"

Hyundai Motor Europe Teknik Merkezi Başkanı Tyrone Johnson, bu hedefin doğrudan müşteri beklentilerinden kaynaklandığını açıkladı. Johnson, sürücülerin özellikle evde şarj imkanı olmayan ve "menzil kaygısı" yaşayan kullanıcıların, halka açık istasyonlarda araçlarının çok kısa sürede dolmasını istediğini belirtti.

Johnson, Auto Express'e yaptığı açıklamada, "Müşterilerin beklentisi, aracın içten yanmalı motorda olduğu gibi üç dakikada dolmasıdır" dedi. Bu sürenin aynı zamanda çoğu zaman psikolojik bir rahatlama ihtiyacından doğduğunu ekledi. Johnson'a göre, benzinli araçların yakıt dolum süresini yakalamak, elektrikli araçlara geçişi hızlandıracak en önemli etkenlerden biri olacak.

Yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 18 dakika

Hyundai'nin mevcut elektrikli modelleri IONIQ 5 ve IONIQ 6, E-GMP platformu üzerine inşa edilmiş ve 800V mimarisi ile 350 kW DC hızlı şarj desteği sunarak sektörün en hızlı şarj olan araçları arasında yer alıyor. Bu sayede batarya, yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 18 dakikada dolabiliyor. Ancak şirket, bununla yetinmeyerek çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Üç dakikalık şarj süresine ulaşmanın anahtarı olarak 400 kW şarj gücü belirlendi. Hyundai, batarya kapasitesini büyütmeden çok daha hızlı şarj sağlayarak, hem maliyet artışını önlemeyi hem de uzun menzili korumayı planlıyor.

Şu an itibarıyla, piyasadaki en hızlı şarj olabilen EV'ler arasında 320 kW seviyesine çıkabilen Porsche Taycan bulunuyor. Lucid Gravity ve Porsche Cayenne Electric gibi yeni modellerin de 400 kW seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Ancak, Hyundai araçları teorik olarak 350 kW desteğine sahip olsa da, batarya sıcaklığı ve istasyon kapasitesi gibi etkenler nedeniyle gerçek şarj hızları genellikle 250 kW seviyelerinde kalıyor.

200 milyon Euro'luk dev yatırım

Bu devrim niteliğindeki teknoloji, 200 milyon Euro yatırımla kurulan Avrupa Teknik Merkezi'nde geliştiriliyor. Merkez, batarya yapısı, araç mimarisi ve şarj altyapısını birlikte optimize eden projeler için kilit bir rol üstleniyor. Hyundai, benzinli araçla eşdeğer dolum süresinin elektrikli araçlara geçişi hızlandıracağı görüşünde olsa da, altyapı ve enerji yönetimi açısından 3 dakikaya inmenin zaman alacak bir süreç olduğu da belirtiliyor.