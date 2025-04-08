Hyundai’den geri vites! Dokunmatik yerine fiziksel tuşlara dönüyor

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, yeni nesil araçlarında sürücü güvenliğini öncelik haline getirerek dokunmatik ekran kullanımına daha temkinli yaklaşacağını duyurdu. Şirketin tasarım bölümünden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Simon Loasby, bu kararın arkasında kullanıcı güvenliğine dair ciddi endişeler olduğunu ifade etti.

Loasby, sürüş esnasında dokunmatik ekranların dikkat dağıtıcı etkisine dikkat çekerek, “Yeni araçlarda temel ilkenin sürücünün gözünü yoldan ayırmaması olduğunu” ve bu doğrultuda kullanıcı deneyimini yeniden şekillendirmek istediklerini söyledi.

CNBC-e'nin haberine göre Hyundai’nin yaptığı araştırmalar, pek çok sürücünün fiziksel tuşları daha güvenli ve kullanışlı bulduğunu ortaya koydu. Bu veriler doğrultusunda, şirketin gelecekte piyasaya süreceği modellerde hem fiziksel kontrol düğmelerine hem de dokunmatik panellere birlikte yer verileceği belirtildi.

Göstergeler cam yüzeyine taşınıyor

Hyundai’nin yan kuruluşu Hyundai Mobis ise 2027 sonrası için daha radikal bir adım atmayı planlıyor. Şirket, dijital ekran ve gösterge panellerini tamamen ortadan kaldırarak, sürüş bilgilerini doğrudan ön cama yansıtacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Bu amaçla, optik teknolojiler alanında uzman Alman şirketi ZEISS ile işbirliği yapan Hyundai Mobis, hız, yön ve diğer önemli verilerin sürücünün görüş alanında kalmasını sağlayacak yenilikçi bir sistem geliştiriyor. Sistem, cama entegre edilen insan saç telinden biraz daha kalın şeffaf bir film ile yüksek çözünürlüklü projeksiyon ünitesinden oluşuyor. Cam yüzeyine renkli ve dinamik bilgiler yansıtılarak, sürücünün dikkatini dağıtmadan veri takibi sağlanması hedefleniyor.

Şirket, bu teknolojiyi 2027 itibarıyla seri üretime geçirmeyi planlıyor.

Benzer hamle Ford’dan da geldi

Hyundai gibi, Amerikan otomobil üreticisi Ford da ön camı gösterge paneline dönüştürmeyi amaçlayan bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda şirket, Ceres Holographics işbirliğiyle geliştirilen ve Eastman ile Carlex’in katkı sunduğu ‘HoloFlekt’ adlı şeffaf film teknolojisini gündemine aldı. Bu sistem, geleneksel baş üstü göstergelerden farklı olarak, daha geniş bir bilgi alanını doğrudan camın altına entegre ediyor.