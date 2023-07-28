Hyundai'den ikinci çeyrekte rekor

Hyundai’nin ikinci çeyrek geliri, bir önceki yıla göre %17,4 arttı. İşletme karı ise %42,2 artışla rekor bir rakam olan 4,24 trilyon KRW'ye (3.3 milyar usd) ulaştı. Hyundai’nin dönem faaliyet kâr marjı ise yüzde 10'a çıkarak 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Net kârı da yüzde 8,5 artışla 3,35 trilyon KRW (2.6 milyar usd) oldu.

Hyundai, gelirleri gibi satış adetlerinde de yükselişini sürdürdü. Bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artışla dünya çapında 1.059.713 adet sattı. Kore dışındaki pazarlardaki satışlar ise yüzde 7,6 artışla 854.210 adede, Kore'deki satışlar ise yüzde 12,7 artışla 205.503 adede yükseldi. Özellikle SUV ve Genesis modelleriyle birlikte grafiklerini artıran Hyundai, bir önceki yıla göre yüzde 47’lik yükselişle yaklaşık 78.000 adet EV araç sattı.

Hyundai, EV liderliğinin yanı sıra sağlam karlılığı da güvence altına alacak.

Hyundai, artan enflasyon ve hammadde maliyetlerine ek olarak faiz oranlarındaki dalgalanmalara rağmen, daha fazla SUV ve lüks modellerle karlılığı güvence altına almak ve yıllık hedeflerine ulaşmak istiyor.

Hyundai, “Dünyada Yılın Otomobili- WCOTY” ödüllü IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın satışlarını artırarak özellikle EV segmentlerindeki liderliğe gözüne dikmiş durumda. Ayrıca, yılın son çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak Hyundai Kona Elektrik de dahil olmak üzere daha fazla modeli piyasaya sürerek konumunu güçlendirmeye devam edecek. Genesis GV60, GV70, G80 EV ve GV70 EV de dünya genelindeki pazarlarda markanın artan satış grafiğine yardımcı olacak. Hyundai ayrıca, global EV liderliğini daha da sağlamlaştırmak için ilk yüksek performanslı EV modeli olan IONIQ 5 N'i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı