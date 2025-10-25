Hyundai’den “Trafikte Daha Çok Kadın” projesi

Hyundai Motor Türkiye, kadın sürücülerin trafikte daha aktif ve özgüvenli olmasını hedefleyen “Trafikte Daha Çok Kadın” projesini büyütüyor. Şirket, bugüne kadar 100’den fazla kadına güvenli sürüş eğitimi verdi. Yeni hedef ise iki yıl içinde 1000 kadın sürücüye veya sürücü adayına ulaşmak.

Projede, ehliyeti olmasına rağmen çeşitli nedenlerle araç kullanmaktan çekinen kadınlara teorik ve pratik sürüş eğitimleri sağlanıyor. Eğitimler, hem teknik bilgiyi hem de özgüven kazanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin etkisini artırmak amacıyla Hyundai, KKTC’de düzenlenen özel bir etkinlikte 30 kadın gazeteciyle bir araya geldi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde panik fren, slalom ve viraj kontrolü gibi uygulamalı sürüş teknikleri öğretildi. Bu etkinlikle projenin dönüştürücü etkisine dikkat çekildi.

“Kadınları desteklemeye devam edeceğiz”

Proje, kadınların birbirinden öğrenmesini sağlayan Women Drivers Network işbirliğiyle yürütülüyor.

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, birçok kadının ehliyeti olmasına rağmen toplumsal baskılar veya özgüven eksikliği nedeniyle araç kullanmadığını belirterek şunları söyledi: “Kadınları cesaretlendirmek, desteklemek ve trafikte daha görünür hale getirmek istiyoruz.”

Berkel, kadınların trafikte güçlenmesinin toplumsal gelişim ve güvenli sürüş kültürü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.