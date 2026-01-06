Hyundai'den üretimde yeni dönem: İnsansı robotlar sahaya çıkıyor

Güney Kore merkezli Hyundai Motor Group, üretim süreçlerinde otomasyonu artırmaya yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek risk içeren ve tekrarlayan üretim görevlerini üstlenmesi amacıyla 2028 yılından itibaren ABD'nin Georgia eyaletindeki üretim tesisinde insansı robotlar devreye alınacak.

Hyundai'nin robotik iştiraki Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas insansı robotunun üretim versiyonu, pazartesi günü Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtıldı. Şirket, robotların maliyeti ve üretim hacmine ilişkin detay paylaşmazken, bu adımın "fiziksel yapay zeka" alanındaki uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğunu bildirdi.

Kullanımı kademeli olarak genişletilecek

Açıklamada, Atlas robotlarının ilk aşamada parça sıralama görevlerinde kullanılacağı, güvenlik ve kaliteye ilişkin kazanımlar doğrulandıkça kullanım alanlarının kademeli olarak genişletileceği belirtildi. Hyundai, 2030 yılına kadar robotların bileşen montajına geçmesinin, uzun vadede ise ağır yük taşıma, tekrarlayan hareketler ve karmaşık operasyonlar gibi görevleri üstlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.