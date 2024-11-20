Hyundai'nin araç testinde feci kaza! Üç kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'li otomobil üreticisi Hyundai'nin Ulsan'daki fabrikasında korkunç bir kaza yaşandı.

Araç testi sırasında boğun iki kişi olay anı sırasında, baygınlık geçiren bir kişinin ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Egzoz dumanı zehirledi

Hayatını kaybeden işçilerin, tek bir aracın sığabileceği büyüklükte bir odada çalıştığı, araçtan çıkan egzoz dumanından zehirlenmiş olabilecekleri belirtiliyor.

Hyundai Motor sözcüsü kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Egzoz gazının dar ve kapalı sürüş testi odasından kaçamaması nedeniyle boğuldukları varsayılıyor, bu oda sadece bir araca sığacak kadar büyük" dedi.

Açıklamasında ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerini ileten şirket, "Kazanın nedenini derhal araştırıp, gerekli tüm işlemleri yapacağız. Gelecekte bu tür trajik olayların yaşanmaması için gereken tüm önlemler alınacak." ifadelerini kullandı.