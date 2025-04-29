Hyundai'nin elektrikli modeli Inster, Türkiye'de satışa çıkacak

Elektrikli araçlar, düşük güç maliyeti ve çevreye duyarlı olmasından dolayı son zamanlarda çokça tercih ediliyor. Elektrikli araç satışlarına yönelik açıklanan rakamlar da bunu doğruluyor.

Dünyada yılın ilk üç ayında elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı.Türkiye'de de elektrikli otomobillere yönelik talep gün geçtikçe artıyor.

Birçok araba markası da artık elektrikli araç üretmeye başladı. Üretilen araçların pazar yerlerinden biri de Türkiye.

Hyundai'nin elektrikli modeli Inster, Türkiye'ye geliyor

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hyundai'nin A-SUV segmentindeki elektrikli modeli Inster'ın Türkiye pazarı için gün saydığını duyurdu:

"Hyundai'nin A-SUV segmentindeki küçük elektrikli modeli Inster, Türkiye pazarı için gün sayıyor-

Mayıs sonunda satışa sunulacak bu küçük modelden ilk parti Türkiye'ye ulaştı.

2025'te dünyada yılın elektrikli otomobili seçilen Inster'in 49 kWh’lik uzun menzilli modeli 370 km’ye kadar menzil sunuyor.

Hızlı şarj özelliği sayesinde %10’dan %80’e şarj yalnızca 30 dakikada tamamlanabiliyor."

Inster'ın fiyatı lansmana özel düşebilir mi?

Özpeynirci, söz konusu modelin fiyatının 1,3 milyon TL civarında olmasının beklendiğini ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alacak bu modelin fiyatının 1.3 milyon TL civarında olması bekleniyor.

Not: Türkiye'de şu an en ucuz elektrikli otomobil 1.295.000 TL fiyata sahip C-HB sınıfındaki BYD Dolphin. Bakalım Inster, lansmana özel altına inecek mi?"